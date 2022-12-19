لقطات تظهر استفزازات متبادلة بين ميسي ومبابي في نهائي كأس العالم (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة من نهائي كأس العالم قطر 2022 الذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد، على ملعب "لوسيل"، وجود استفزازات متبادة بين الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر.

وجاء الاستفزاز الأول من ميسي الذي احتفل بتقدم الأرجنتين أمام مبابي، ليردها له النجم الفرنسي بعدما سجل هدفي التقدم لمنتخب بلاده حيث أشار بقبضة يديه وهو يمر من أمام النجم الأرجنتيني.