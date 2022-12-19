لقطات تظهر استفزازات متبادلة بين ميسي ومبابي في نهائي كأس العالم (فيديو)
أظهرت لقطات جديدة من نهائي كأس العالم قطر 2022 الذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد، على ملعب "لوسيل"، وجود استفزازات متبادة بين الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر.
وجاء الاستفزاز الأول من ميسي الذي احتفل بتقدم الأرجنتين أمام مبابي، ليردها له النجم الفرنسي بعدما سجل هدفي التقدم لمنتخب بلاده حيث أشار بقبضة يديه وهو يمر من أمام النجم الأرجنتيني.
ورغم هذه اللقطات داخل أرضية الملعب، حرص ميسي على مصافحة ودعم زميله في باريس سان جيرمان عقب نهاية المباراة وتتويج الأرجنتين باللقب الأغلى.
وأصبح مبابي اللاعب الثاني الذي يحرز ثلاثية في نهائي كأس العالم بعدما أعاد منتخب بلاده إلى المباراة مرتين، أولاهما بهدفين قرب نهاية الوقت الأصلي.
ومع إحكام الأرجنتين دفاعها أمام مبابي لأغلب فترات المباراة، دبت الحياة في مهاجم باريس سان جيرمان في الدقيقة 80 عندما أحرز هدفين في غضون 97 ثانية، قبل أن يدرك التعادل للمرة الثانية من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليجعل النتيجة 3-3.
وكان جيف هيرست هو الوحيد الذي أحرز ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم عندما قاد إنجلترا للفوز 4-2 على ألمانيا الغربية بعد وقت إضافي في 1966.
وساهمت الثلاثية في حصد مبابي جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لهداف البطولة متفوقا على ليونيل ميسي، إذ أنهى البطولة بثمانية أهداف في سبع مباريات، وهو أكبر رصيد للاعب في نسخة واحدة منذ إحراز البرازيلي رونالدو ثمانية أهداف في 2002.
وحصد ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.