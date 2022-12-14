ميسي يكشف عن موقفه من الاعتزال دوليا بعد نهائي كأس العالم 2022

أكد ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي، يوم الأحد المقبل، في قطر.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي الليلة الماضية، وسيخوض مباراته الدولية الـ 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.

وقال ميسي لصحيفة "دياريو ديبورتيفو أوليه" الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي".

وأضاف قائد الأرجنتين: "لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك.. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي".

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك أربع مرات لكل من دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.