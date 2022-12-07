رئيس اتحاد الكرة الفرنسي ينفي تواصله مع زيدان لخلافة ديدييه ديشان
أكد نويل لو غرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يتمنى بقاء ديدييه ديشان مدربًا لمنتخب فرنسا حتى في حالة إقصاء المنتخب من ربع نهائي كأس العالم 2022، السبت المقبل، أمام نظيره الإنجليزي.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الأربعاء "أمنيتي أن يستمر ديشان، هدفنا في نهائيات كأس العالم الحالية واضح وهو الوصول لنصف النهائي، قلت سابقًا في حال وصولنا لهذا المستوى فإن القرار بيده، وإن أقصينا أمام إنجلترا سنناقش الأمر".
وتشكل تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضربة لأحلام الأسطورة زين الدين زيدان، الذي يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي خلفًا لديشان، وينتظر الفرصة بعد نهائيات كأس العالم.
وينتهي عقد ديشان مع المنتخب الفرنسي في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2022 ولم يجدد عقده بعد الخروج من دور الـ16 في نهائيات أوروبا 2021 أمام سويسرا بضربات الترجيح.
وأكد لوغرانت أنه لم يتواصل مع زيدان لخلافة ديشان، موضحًا "هذا غير صحيح لم يتصل به أحد من القريبين مني على كل حال، عندما تكون محظوظا بما يكفي لامتلاك ديدييه ديشان لا تطرق الباب المجاور طالما كان في مكانه، لأكون صادقا أتمنى أن يبقى ديدييه في منصبه.. مَن ستجد أفضل منه؟ الرئيس حاليا هو من يتحدث وليس الصديق".
وقاد ديشان منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي أمم أوروبا 2016 أمام البرتغال.
وكان زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، أعلن مِن قبلُ أنه يحلم بتولي تدريب منتخب فرنسا؛ ما جعله يرفض عروضا للعودة للتدريب من أفضل أندية العالم بمقابلات مالية كبرى.
وحقق زيدان نجاحات تدريبية كبرى في ريال مدريد بإحراز 11 لقبا أبرزها ثلاثية تاريخية ومتتالية لدوري أبطال أوروبا من 2016 إلى 2018 بالإضافة للقبين للدوري.