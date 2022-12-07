رئيس اتحاد الكرة الفرنسي ينفي تواصله مع زيدان لخلافة ديدييه ديشان

أكد نويل لو غرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يتمنى بقاء ديدييه ديشان مدربًا لمنتخب فرنسا حتى في حالة إقصاء المنتخب من ربع نهائي كأس العالم 2022، السبت المقبل، أمام نظيره الإنجليزي.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الأربعاء "أمنيتي أن يستمر ديشان، هدفنا في نهائيات كأس العالم الحالية واضح وهو الوصول لنصف النهائي، قلت سابقًا في حال وصولنا لهذا المستوى فإن القرار بيده، وإن أقصينا أمام إنجلترا سنناقش الأمر".

وتشكل تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضربة لأحلام الأسطورة زين الدين زيدان، الذي يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي خلفًا لديشان، وينتظر الفرصة بعد نهائيات كأس العالم.

وينتهي عقد ديشان مع المنتخب الفرنسي في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2022 ولم يجدد عقده بعد الخروج من دور الـ16 في نهائيات أوروبا 2021 أمام سويسرا بضربات الترجيح.