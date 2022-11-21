موسيالا يتحدث عن مقارنته بميسي واستفادته من النصائح الإنجليزية في كأس العالم

أكد جمال موسيالا، لاعب منتخب ألمانيا الشاب، اليوم الإثنين، أنه استفاد كثيرا من فترة وجوده في الملاعب الإنجليزية؛ ما ساعده على تطوير أسلوب لعبه، ليصبح من أبرز النجوم الواعدين في كرة القدم.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب البالغ عمره 19 عاما، والذي تألق مع بايرن ميونخ هذا الموسم وسجل تسعة أهداف ومرر ست كرات حاسمة، من أبرز العناصر الهجومية لألمانيا، حيث يربط بين خطي الوسط والهجوم.

ويتميز موسيالا بالسرعة ودقة التمرير والابتكار في اللعب والقدرة على هز الشباك، ما جعله يدخل في مقارنات مع لاعبين بارزين، وقارنه لوتر ماتيوس، قائد ألمانيا السابق، بأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.

وقال موسيالا في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "أعتقد أن المقارنة مع ميسي تمثل شرفا. إنه يلعب في أعلى المستويات منذ فترة طويلة، والمقارنة معه أمر صعب بعض الشيء. ينصب تركيزي على نفسي وما يمكن أن أفعله كجمال بشكل أفضل، وأن أواصل التقدم".

ولم يتوقع أحد تقريبا قبل عامين أن موسيالا، صاحب الجسم الضعيف والطول المتوسط والسلوك البريء، سيصبح من أهم لاعبي ألمانيا خلال نهائيات كأس العالم 2022.