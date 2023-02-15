دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بروسيا دورتموند ضد تشيلسي
يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الأربعاء، على منافسه بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام أيضًا اليوم الأربعاء، مواجهة أخرى تجمع بين كلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة دورتموند ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.
مشوار الفريقين
تأهل بروسيا دورتموند في وصافة المجموعة السابعة بعدما حصد 9 نقاط بواقع انتصارين و3 تعادلات وهزيمة وحيدة في مرحلة المجموعات.
وصعد تشيلسي بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.
ولم يسبق أن تقابل الفريقان من قبل في أي مواجهة رسمية قبل لقاء الليلة.
أسلحة دورتموند
يبحث بروسيا دورتموند عن تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة قبل الذهاب إلى معقل "البلوز".
وقال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق دورتموند، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ستكون صعبة ليس فقط بسبب قوة تشيلسي ولكن أيضًا لأن الفريق الإنجليزي أبرم العديد من الصفقات.
وأضاف: "في رأيي أن الفوز في أحد لقاءي الذهاب والإياب سيسهم في التأهل لربع النهائي واللعب وسط جمهورنا يمنحنا ميزة مهمة لتحقيق الفوز".
ويغيب عن صفوف دورتموند مهاجمه يوسوفا موكوكو بسبب الإصابة، ويعتمد الفريق الألماني على تشكيلة تضم حارس المرمى غريغور كوبيل وأمامه الرباعي نيكلاس سولي ونيكو شلوتيربيك وجوليان رايرسون ورافائيل جيريرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جودي بيلينغهام وبجواره صالح أوزكان وصانع الألعاب ماركو رويس وعلى الأطراف كريم أديمي وجوليان براندت مع المهاجم سباستيان هالير.
أوراق تشيلسي
يتطلع تشيلسي للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة والمتراجعة في الفترة الأخيرة على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي من خلال الانطلاق في مشوار دوري أبطال أوروبا.
وتعادل تشيلسي في آخر 3 مواجهات بالدوري الإنجليزي، ولم يفز البلوز منذ تغلبه على كريستال بالاس بنتيجة 0-1 يوم 15 يناير الماضي.
وأشار المدرب غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إلى أن فريقه يخوض بطولة مختلفة وفي مرحلة إقصائية ويسعى بكل قوة لمواصلة المشوار الأوروبي.
وأكد أن فريقه يواجه منافسا منظما للغاية يهاجم بصورة رائعة، ويملك مدربا مميزا صاحب مسيرة اكتسب خلالها الخبرات.
ويعاني تشيلسي من غيابات مهمة على رأسها نغولو كانتي وكريستيان بوليستش والحارس إدوارد ميندي وأرماندو بورخا بسبب الإصابات.
ويعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا وأمامه الرباعي تريفوه شالوباه وتياغو سيلفا ورايس جيمس ومارك كوكوريلا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إنزو فرنانديز وبجواره ماتيو كوفاسيتش وصانع الألعاب ماسون ماونت وفي الهجوم جواو فيليكس وميخايلو مودريك وكاي هافيرتز.
وقال سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن نتائج ومستوى تشيلسي في الموسم الحالي بعيد عن الأداء المتوقع من البلوز، موضحا أن رحيل المدرب توماس توخيل أحدث هزة داخل الفريق الإنجليزي.
وأشار إلى أن دورتموند فريق يملك جماهير متحمسة وهو ما يزيد صعوبة اللقاء على تشيلسي الذي يعاني نتائج سلبية، ولكنه يملك مواهب رائعة تحتاج فقط لبعض التناغم.