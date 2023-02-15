دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بروسيا دورتموند ضد تشيلسي

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الأربعاء، على منافسه بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام أيضًا اليوم الأربعاء، مواجهة أخرى تجمع بين كلوب بروج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة دورتموند ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.