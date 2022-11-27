ميسي يعادل أهداف مارادونا ويقترب من رقم باتيستوتا في كأس العالم
سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في مرمى المكسيك، ليرفع رصيده من الأهداف لهدفين في النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والهدف الثامن في تاريخ مشاركته في المونديال.
وعادل ميسي أهداف مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا الذي سجل بدوره 8 أهداف في نهائيات كأس العالم، كما عادل عدد أهداف غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسجل ليونيل ميسي أهدافا في 4 نسخ من 5 شارك فيها في نهائيات كأس العالم، وفشل في التسجيل خلال نسخة جنوب أفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في نسخة 2014 في البرازيل وهو أفضل أرقامه، بينما سجل هدفا في نسخة 2006 وهدفا في نسخة 2018.
وكان النجم الأرجنتيني قد سجل هدف منتخب الأرجنتين الوحيد من ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها أمام المنتخب السعودي 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات أن ميسي يفصله هدفان فقط عن معادلة رصيد غابرييل باتيستوتا (10)، الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.
وأوضحت أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006، سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن ليونيل تفوق على الأوروغوياني دييغو فورلان والإسباني ديفيد فيا (3).
وقفز المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة وراء بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات. وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف.