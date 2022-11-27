ميسي يعادل أهداف مارادونا ويقترب من رقم باتيستوتا في كأس العالم

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في مرمى المكسيك، ليرفع رصيده من الأهداف لهدفين في النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والهدف الثامن في تاريخ مشاركته في المونديال.

وعادل ميسي أهداف مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا الذي سجل بدوره 8 أهداف في نهائيات كأس العالم، كما عادل عدد أهداف غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل ليونيل ميسي أهدافا في 4 نسخ من 5 شارك فيها في نهائيات كأس العالم، وفشل في التسجيل خلال نسخة جنوب أفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في نسخة 2014 في البرازيل وهو أفضل أرقامه، بينما سجل هدفا في نسخة 2006 وهدفا في نسخة 2018.

وكان النجم الأرجنتيني قد سجل هدف منتخب الأرجنتين الوحيد من ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها أمام المنتخب السعودي 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.