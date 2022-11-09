ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتسح فيردر بريمن ويعزز صدارته

قدم بايرن ميونخ، حامل اللقب، أداء مذهلا في الشوط الأول ليتغلب على ضيفه فيردر بريمن 6-1، يوم الثلاثاء، ويوسع الفارق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى أربع نقاط عن أقرب مطارديه.

وعادل خامس انتصار على التوالي لبايرن في الدوري، والذي شمل ثلاثية لسيرج غنابري، الرقم القياسي في الدوري الألماني لأطول مسيرة دون هزيمة أمام فريق واحد، حيث خاض بايرن حتى الآن 26 مباراة في الدوري دون هزيمة أمام بريمن.

ويملك بايرن أيضا ثاني أفضل هجوم في تاريخ دوري الدرجة الأولى برصيد 47 هدفا من 14 مباراة، أي أقل بواقع هدف واحد عن مسيرة بايرن وصولا إلى نفس المرحلة من الدوري في موسم 1976-1977.

وأظهر اللاعب الدولي المتألق جمال موسيالا، الذي يأمل المشجعون في أن يكون له نفس التأثير في نهائيات كأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر في قطر، رباطة جأش مذهلة عندما سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة وتخطى أحد لاعبي المنافس وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وكان هذا هو الهدف التاسع للاعب البالغ من العمر 19 عاما في الدوري هذا الموسم في اللقاء رقم 111 لبايرن مع فيردر وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وسجل الضيوف عكس مسار اللعب بعدها بأربع دقائق فقط من تسديدة أنطوني يونج والتي خدعت الحارس مانويل نوير لكن ضغط بايرن كان قاسيا حتى بعد أن اضطر اللاعب السنغالي الدولي ساديو ماني لمغادرة الملعب بعد 20 دقيقة من البداية بسبب الإصابة.

ومضى بايرن ليسجل ثلاث مرات في ست دقائق مذهلة ليحسم نتيجة المباراة.

وسدد غنابري كرة رائعة في الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله الدولي الألماني ليون جوريتسكا هدفا آخر بعد ذلك بأربع دقائق.

ثم سجل غنابري هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 28 من تمريرة مثالية من ليروي ساني بينما لم يتمكن فيردر من إيقاف انطلاقات بايرن عبر خط الوسط.

وكان من المفترض أن يسجل ساني نفسه في بداية الشوط الثاني، لكنه سدد في القائم وهو في حال انفراد بالحارس ييري بافلينكا ليخفف بايرن من ضغطه بعدها بشكل تدريجي.

وأكمل غنابري الثلاثية في الدقيقة 82 بعد تجاوز أربعة من لاعبي فيردر بريمن قبل أن يسجل اللاعب الدولي الفرنسي الشاب ماتيس تيل الهدف السادس لبايرن بمجهود فردي رائع بعدها بدقيقتين.

ويملك الفريق البافاري الآن 31 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني فرايبورغ، الذي سيواجه رازان بال شبورت لايبزيغ غدا الأربعاء، ويحتل أونيون برلين الذي يواجه أوجسبورغ المركز الثالث برصيد 26 نقطة.