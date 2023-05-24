رغم التضامن معه.. تشافي يبدي اندهاشه من قرار إلغاء طرد وإيقاف فينيسيوس

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اندهاشه من قرار لجنة المنافسات بسحب البطاقة الحمراء من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على الرغم من التضامن مع النجم البرازيلي إثر الهتافات العنصرية التي لاقاها من جماهير فالنسيا في مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا يوم الأحد الماضي.

وطرد الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا، بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.