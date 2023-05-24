رغم التضامن معه.. تشافي يبدي اندهاشه من قرار إلغاء طرد وإيقاف فينيسيوس
أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اندهاشه من قرار لجنة المنافسات بسحب البطاقة الحمراء من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على الرغم من التضامن مع النجم البرازيلي إثر الهتافات العنصرية التي لاقاها من جماهير فالنسيا في مواجهة الفريقين الأخيرة.
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا يوم الأحد الماضي.
وطرد الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اعتدائه على أحد لاعبي فالنسيا، بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب هزيمة برشلونة أمام بلد الوليد (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ36 بالدوري الإسباني: "لا بد من الرقابة على الأفعال العنصرية والإهانات، لكن الطرد لم يكن له علاقة بذلك، لقد كان حدثًا آخر داخل الملعب".
وأضاف: "البطاقة الحمراء بحق فينيسيوس ليس لها علاقة بالعنصرية، الهجوم والضرب هناك عقوبة عليهما، ولكن رفع عقوبة الطرد يفاجئني".
وعن مواجهة بلد الوليد، أشار تشافي إلى أنه قام بتغيير مارك أندريه تير شتيغن بعد الشوط الأول حتى يتمكن حارس المرمى من الحصول على جائزة زامورا، وحتى يصبح الحارس الذي تلقت شباكه أقل عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة.
كما أشار إلى أن هذا القرار جاء أيضا "لمنح فرصة للظهور لأول مرة في الليغا لإيناكي بينيا، الذي استحق ذلك، لأنه كان يتدرب بشكل جيد جدا".
وفشل بطل الليغا في تحقيق الفوز لثاني جولة على التوالي منذ إعلانه رسميا بطلا للمسابقة، حيث سقط أيضا في الجولة الماضية (1-2) على يد ريال سوسيداد.