خطأ فادح من حارس بروسيا دورتموند يمنح بايرن ميونخ التقدم (فيديو)

منح غريغور كوبيل، حارس مرمى بروسيا دورتموند، التقدم لصالح بايرن ميونخ، بعدما ارتكب خطأ فادحا، في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب "أليانز آرينا"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وجاء الهدف بتوقيع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية اللقاء.

وأرسل أوباميكانو تمريرة طولية بينية نحو زميله الألماني ليروي ساني، قبل خروج الحارس غريغور كوبيل من مرماه لإبعاد الكرة.

الغريب أن كوبيل وصل للكرة قبل ساني، لكنه فاجأ الجميع بفشله في إبعاد الكرة، لتمر بغرابة من بين قدميه.

وترك ساني الكرة تمر إلى الشباك دون تدخل منه، ليحتسب الهدف للمدافع الفرنسي، الذي سجله دون أن يسدد عن عمد نحو مرمى الضيوف.

وواصل البايرن ضغطه على دورتموند، حيث سجل النجم توماس مولر هدفين في الدقيقتين (18 و24).