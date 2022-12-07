كريستيانو رونالدو يترك احتفالات لاعبي البرتغال بالتأهل ويغادر الملعب وحيدا (فيديو)

أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الجدل بعد فوز فريقه بنتيجة 6-1 على حساب سويسرا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022، حيث بدا منعزلا عن زملائه خلال احتفالهم بالصعود لدور الثمانية.

رونالدو شارك كبديل في لقاء سويسرا بحلول الدقيقة الـ73 مكان زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.

وأظهرت لقطات مصورة التقطها الجمهور من المدرجات عقب المباراة، توجه كريستيانو رونالدو منفردًا لتحية الجماهير قبل أن يغادر وحيدًا أيضًا إلى غرف الملابس، بينما توجه باقي زملائه لتحية الجمهور بملعب لوسيل عقب التأهل لربع النهائي.