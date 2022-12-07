كريستيانو رونالدو يترك احتفالات لاعبي البرتغال بالتأهل ويغادر الملعب وحيدا (فيديو)
أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الجدل بعد فوز فريقه بنتيجة 6-1 على حساب سويسرا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022، حيث بدا منعزلا عن زملائه خلال احتفالهم بالصعود لدور الثمانية.
رونالدو شارك كبديل في لقاء سويسرا بحلول الدقيقة الـ73 مكان زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.
وأظهرت لقطات مصورة التقطها الجمهور من المدرجات عقب المباراة، توجه كريستيانو رونالدو منفردًا لتحية الجماهير قبل أن يغادر وحيدًا أيضًا إلى غرف الملابس، بينما توجه باقي زملائه لتحية الجمهور بملعب لوسيل عقب التأهل لربع النهائي.
واحتفظ المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس برونالدو على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، ودفع مكانه بمهاجم بنفيكا جونزالو راموس، الذي تألق وسجل "هاتريك" كما وقع على تمريرة حاسمة.
وضرب المنتخب البرتغالي موعدًا مع نظيره المغربي في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل أسود الأطلس، أمس أيضًا عقب الإطاحة بمنتخب إسبانيا بركلات الترجيح.
وسيلعب المغرب ضد البرتغال في ملعب الثمامة بدور الثمانية، يوم السبت المقبل.
انتقادات غاري نيفيل
وكان غاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد الأسبق، انتقد رد فعل كريستيانو رونالدو بعد استبعاده من التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال في مباراة سويسرا.
وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "ITV" البريطانية موجها حديثه لرونالدو "توقف عما تفعله دائمًا، هناك الكثير من مشجعي رونالدو الذي لا يرغبون في إخباره بالحقيقة، اعتقد أنه بحاجة إلى الاستماع إلى الحقيقة، وهي أنه في نهاية مسيرته الكروية".
وتابع "الوجه العبوس والغضب وكل تلك الأشياء يجب أن تتوقف، لم أكن لأتفاجأ لو شارك في المباراة وسجل هدفًا، لكن ما يفعله لن ينعكس عليه بشكل جيد على الإطلاق".
وأردف "يمتلك رونالدو إرثا طويلا، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يجب أن يؤدي بشكل أفضل".
من جانبه، وصف فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، كريستيانو رونالدو بأنه "صديق وقائد حقيقي"، بعد أن استبعد المهاجم المخضرم من التشكيلة الأساسية خلال الفوز الساحق 6-1 على سويسرا.
وقال لهيئة التلفزيون والإذاعة البرتغالية "قرار عدم البدء برونالدو يعود لأسباب متعلقة بأسلوب اللعب، وبما فكرت به من أجل ديناميكية المباراة".
وأضاف "أنا ورونالدو صديقان منذ سنوات كثيرة، كل شيء تمت تسويته بشكل كامل، وأعطى مثالًا على أنه قائد حقيقي".
ولم يغب رونالدو عن تشكيلة البرتغال الأساسية في البطولات الكبرى منذ 2008، في مواجهة أخرى أمام سويسرا، بينما تألق بديله جونزالو راموس وسجل 3 أهداف.