البرازيل تضع أنشيلوتي على رأس أولوياتها لخلافة تيتي

كشفت شبكة UOL Esporte البرازيلية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر اسم يتردد لتدريب منتخب البرازيل عقب الخروج المبكر من كأس العالم بالخسارة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الثمانية، خاصة أنه أصبح الموضوع الأكثر إثارة للجدل في الأيام الأخيرة بعد عودة بعثة الفريق للبلاد.

وبدأ اسم واحد يكتسب قوة، إنه مدرب ريال مدريد الذي سيكون منفتحًا على أن يصبح مدربًا جديدًا للبرازيل في عام 2023 ويحتل المكان الذي تركه تيتي، الذي كان قد أعلن بالفعل أنه سيترك المنصب بعد كأس العالم المقامة في قطر.

ووفقًا للشبكة ذاتها اختارت البرازيل المدير الفني الإيطالي ليكون المرشح الأبرز لهذا المنصب، وعلى الرغم من عقده الحالي مع النادي الملكي، لكنه سيقبل التفاوض والعرض في نهاية الموسم الحالي.

ويعتبرونه في ريال مدريد بطلًا مهمًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويرجع ذلك إلى حد كبير للنجاح الهائل في سانتياغو برنابيو، في فترتين كمدرب لعملاق الدوري الإسباني.

وعاد أنشيلوتي من إيفرتون إلى ريال مدريد، في يوليو/تموز 2021، وقاد أحد أنجح الفرق في تاريخ الكرة الأوروبية إلى ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.