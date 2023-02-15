صحف رياضية: "ميسي ومبابي ونيمار تحت السيطرة".. و"أوروبا اختبار لبرشلونة الجديد"

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني وتصريحات كارلو أنشيلوتي عن تجديد عقود توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما، وكتبت: "أنشيلوتي: الأساطير يجب أن تبقى في ريال مدريد".الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "بايرن ميونخ كثير على مبابي".كما اهتمت بتقديم فيراري سيارتها الجديدة، وكتبت: " فيراري جديدة من أجل الحلم"..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي، وكتبت: "أوروبا اختبار لبرشلونة الجديد".الصحيفة تحدثت عن فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "بايرن ميونخ يترك باريس سان جيرمان على الحبال".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد دون هامش خطأ أمام آخر الترتيب".كما اهتمت بخطة برشلونة للتعاقد مع الشاب فيكتور روكي..ركزت الصحيفة على النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت: "راشفورد كان يمكن أن يكون لاعبا في برشلونة"، نجم اليونايتد كان قريبا من الانضمام للبارسا في 2019 لكنه تراجع.الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ميسي ومبابي ونيمار تحت السيطرة".كما اهتمت بمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد للفوز دون الموقوف فينيسيوس جونيور"..ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: "في انتظار بنزيما".الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على توتنهام 1-0، وبايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "مبابي لا يكفي".كما اهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يخسر 40 مليون يورو"، وبتقديم فيراري سيارتها الجديدة، كتبت: "الهدف الفوز بلقب بطولة العالم"..ركزت الصحيفة على مباراة القمة بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "مواجهة لقب الدوري الإنجليزي"، و"أرتيتا: أريد عودة النقطتين"، و"بيب غوارديولا: آرسنال أنا أفهمك".الصحيفة اهتمت بهزيمة توتنهام 1-0 أمام ميلان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "كونتي يتحدى الألم"..ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف الفرنسي كومان، وكتبت: "كومان يتغلب مرة أخرى"..الصحيفة اهتمت بفوز ميلان على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنونت: "ميلان دياز، ترويض توتنهام، وليلة رائعة في سان سيرو".