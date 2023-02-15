صحف رياضية: "ميسي ومبابي ونيمار تحت السيطرة".. و"أوروبا اختبار لبرشلونة الجديد"

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني وتصريحات كارلو أنشيلوتي عن تجديد عقود توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما، وكتبت: "أنشيلوتي: الأساطير يجب أن تبقى في ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "بايرن ميونخ كثير على مبابي".

كما اهتمت بتقديم فيراري سيارتها الجديدة، وكتبت: " فيراري جديدة من أجل الحلم".