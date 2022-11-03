ميسي أمام مهمته الأخيرة في وداع كأس العالم

توج ليونيل ميسي بما يقرب من 40 لقبًا مع الأندية ومنتخب الأرجنتين في مسيرة طويلة ولامعة، لكن حتى السيرة الذاتية الرائعة للمهاجم الأرجنتيني تنقصها بطولة واحدة وهي كأس العالم لكرة القدم.

والجدل حول أفضل لاعب في كل العصور هو نقاش لن يموت أبدًا، لكن لا شك في أن الهداف وصانع اللعب هو الأفضل في العصر الحديث إذ يشهد فوزه بالكرة الذهبية سبع مرات على ذلك.