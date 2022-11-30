ترتيب هدافي كأس العالم 2022: راشفورد وجاكبو يلتحقان بفالنسيا ومبابي في الصدارة

سجل ماركوس راشفود هدفين في فوز إنجلترا على ويلز 3-0، والهولندي كودي جاكبو هدفا في فوز هولندا على قطر 2-0، ليلتحقا بالفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويحتل ماركوس راشفورد وكودي جاكبو وكيليان مبابي وإينر فالنسيا المركز الأول برصيد 3 أهداف.

وخلفهم يأتي 11 لاعبا سجلوا هدفين، وهم الإنجليزي بوكايو ساكا، والإيراني مهدي طارمي، والفرنسي أوليفييه جيرو، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والغاني محمد قدوس، والإسباني ألفارو موراتا، والكوري الجنوبي تشو كيو سيونغ، والكرواتي أندريج كاراماريتش.

وسجل 57 لاعبا هدفا واحدا، وأبرزهم ثنائي المنتخب السعودي سالم الدوسري وصالح الشهري، ورومان سايس وزكرياء أبو خلال من المغرب، والقطري محمد مونتاري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسبان غافي وماركو أسينسيو وداني أولمو وغافي، والويلزي غاريث بيل، ورحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وفيل فودين من إنجلترا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباراة الكاميرون وصربيا 6 أهداف، ومباريات فرنسا وأستراليا والبرتغال ضد غانا، وكوريا الجنوبية أمام غانا 5 أهداف، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل السلبي.