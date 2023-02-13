حدث في الدوري الكولومبي.. لاعب يعتدي على مشجع ضربه في الملعب والحكم يطرده (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي توليما وميلوناريوس، بالدوري الكولومبي الدرجة الأولى، مساء الأحد، موقفا غريبا كان بطله دانيال كاتانيو، لاعب فريق مليوناريوس.

وقبل انطلاق المباراة بدا أن جماهير توليما صبت جام غضبها على كاتانيو ليقوم اللاعب باستفزازهم بإشارة بيده بجانب أذنه.

ثم قام أحد مشجعي فريق توليما بالدخول إلى الملعب والهجوم على دانيال كاتانيو وضربه على رأسه من الخلف، وقام اللاعب بدوره بملاحقة المشجع وبالفعل قام برد الضربه له وإسقاطه على الأرض، ولكن بعد ذلك قام الحكم بطرد اللاعب.