باريس سان جيرمان يستقبل ليونيل ميسي بممر شرفي وتكريم خاص (فيديو)
حرص لاعبو باريس سان جيرمان، على تكريم زميلهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول مران له عقب عودته من المشاركة مع منتخب التانغو في كأس العالم 2022 والتتويج باللقب.
ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان، على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورًا وفيديو لنزول ميسي إلى ملعب التدريبات للمرة الأولى عقب المونديال.
واستقبل اللاعبون والمدربون وموظفو النادي، النجم الكبير بممر شرفي، كما حصل ميسي على درع تكريمية وسط تصفيق الحضور.
وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين.
وكان الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، قد كشف، مؤخرًا أن النجم الأرجنتيني، ونادي باريس سان جيرمان، توصلا إلى اتفاق شفوي لتمديد العقد بينهما.
وكتب فابرزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغير ذلك من التفاصيل.
وقال رومانو، إنه لن يكون هناك توقيع على الاتفاق هذا الأسبوع.
وأضاف: "لا داعي للاستعجال، لطالما أن الأمور بالفعل واضحة، ميسي مستمر مع باريس سان جيرمان".
ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النادي الباريسي في يونيو المقبل.
ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان، في صيف العام 2021، قادمًا من برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 21 عامًا.
يذكر أن ميسي نجح بتسجيل 12 هدفًا، وقام بـ14 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها بجميع المسابقات مع باريس هذا الموسم.