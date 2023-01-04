باريس سان جيرمان يستقبل ليونيل ميسي بممر شرفي وتكريم خاص (فيديو)

حرص لاعبو باريس سان جيرمان، على تكريم زميلهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول مران له عقب عودته من المشاركة مع منتخب التانغو في كأس العالم 2022 والتتويج باللقب.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان، على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورًا وفيديو لنزول ميسي إلى ملعب التدريبات للمرة الأولى عقب المونديال.

واستقبل اللاعبون والمدربون وموظفو النادي، النجم الكبير بممر شرفي، كما حصل ميسي على درع تكريمية وسط تصفيق الحضور.

وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين.