زيدان: من المنطقي التفكير في خطوة تدريب منتخب فرنسا

أعرب زين الدين زيدان عن رغبته في تولي مسؤولية قيادة منتخب فرنسا في يوما ما، كاشفا في الوقت نفسه سر ابتعاده عن عالم التدريب في الوقت الحالي.

وعقب بطولة كأس العالم 2022، كان زيدان مرشحًا لخلافة ديديه ديشان لتدريب منتخب فرنسا، لكن الاتحاد الفرنسي قرر تجديد عقد المدرب حتى يونيو 2026.

وقال زيدان في حوار مع مجلة "GQ"، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد أحلم بتدريب منتخب فرنسا، ويومًا ما أريد أن يتحقق ذلك، عندما تعرف المنتخب الفرنسي جيدا كلاعب يصبح من المنطقي أن تفكر في تدريبه، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة".

وأضاف: "عندما كنت في كان أردت الذهاب إلى بوردو ثم إلى يوفنتوس، ثم ريال مدريد، لأنها كانت تجارب مختلفة وكنت أتطور في كل مرة، هذا ما يمكن أن يطلق عليه الطموح، ولطالما كنت طموحًا ومؤمنا بقدراتي، أنا أفعل ما أشعر به، في ولايتي الأولى لريال مدريد، قمت بعمل كبير خلال عامين ونصف، فزنا بالعديد من البطولات، وكنت بحاجة حقًا إلى الراحة، ثم بعد ثمانية أشهر، كانت الفترة الثانية".