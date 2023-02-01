أبرز صفقات اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية

انتهى اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية مع الساعات الأولى من، صباح يوم الأربعاء، بإبرام بضع صفقات وفشل البعض، وكانت الأندية الإنجليزية صاحبة الصفقات الأبرز والأغلى خاصة تشيلسي.

ونجح تشيلسي في حسم صفقة الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة قياسية للنادي وبريطانيا بلغت 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

ووقع فرنانديز الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين مع تشيلسي عقدا لمدة ثمانية مواسم ونصف الموسم في صفقة طويلة الأمد.

وتفوقت صفقة فرنانديز على ما دفعه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش مقابل مئة مليون إسترليني إلى أستون فيلا في 2021.

وتوج نجم بنفيكا السابق بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022 وخاض كافة مباريات الأرجنتين نحو اللقب العالمي الثالث في تاريخها.