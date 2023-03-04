ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يعبر شتوتغارت ويستعيد الصدارة

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مهما على حساب نظيره شتوتغارت، بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، في الجولة 23 من الدوري الألماني.

ثنائية الفريق البافاري جاءت بتوقيع ماتياس دي ليخت وإيريك تشوبو موتينغ في الدقيقتين 39 و62، فيما سجل خوان بيريا هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 88.

الانتصار منح بايرن فرصة استعادة الصدارة من جديد بوصوله للنقطة 49، متفوقا على غريمه بروسيا دورتموند بفارق الأهداف، فيما توقف شتوتغارت عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للفريق البافاري قبل استقباله باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا، يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب حسمت بفوز بايرن ميونخ بهدف دون مقابل على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الفرنسي.