مصطفى محمد يكشف أسباب رفضه المشاركة في مباراة نانت ضد تولوز

كشف الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، أسباب رفضه المشاركة في مباراة الفريق ضد تولوز، التي أقيمت، مساء الأحد، في الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن مواجهة نانت وتولوز مساء الأحد، بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة الـ35 من الدوري.

وقال مصطفى محمد في تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن عليّ أن أوضح موقفي".

وأضاف: "احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركًا وما سيظل مختلفًا عليه".

وتابع مصطفى محمد: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضًا احترامي لمعتقداتي الخاصة".