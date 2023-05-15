مصطفى محمد يكشف أسباب رفضه المشاركة في مباراة نانت ضد تولوز
كشف الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، أسباب رفضه المشاركة في مباراة الفريق ضد تولوز، التي أقيمت، مساء الأحد، في الدوري الفرنسي.
وغاب مصطفى محمد عن مواجهة نانت وتولوز مساء الأحد، بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة الـ35 من الدوري.
وقال مصطفى محمد في تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن عليّ أن أوضح موقفي".
وأضاف: "احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركًا وما سيظل مختلفًا عليه".
وتابع مصطفى محمد: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضًا احترامي لمعتقداتي الخاصة".
وأردف: "وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".
وكانت صحيفة "ليكيب" كشفت سبب استبعاد المهاجم المصري عن مواجهة تولوز، مؤكدة رفضه ارتداء شارة دعم المثليين.
وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد سافر مع لاعبي نانت لكنه رفض ارتداء شارة دعم المثليين وبالتالي لم يلعب المباراة.
وذكرت "ليكيب" أن مصطفى محمد بقي في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.
تصريحات مدرب نانت
من جانبه، قال بيير أريستوي، المدير الفني المؤقت لفريق نانت، عن الأزمة: "مصطفى كان مشتتًا بين الرغبة في اللعب وغيرها من القضايا التي واجهها في شهر رمضان الماضي، هذه مواضيع حساسة وكان لا بد من إيجاد الحلول لأنها بالفعل مصدر إزعاج".
وبسؤاله، هل هناك عقوبات على مصطفى محمد؟، أوضح: "تم اتخاذ القرار صباح يوم المباراة، مصطفى تردد لفترة طويلة لكنه استسلم إلى الضغوط التي تعرَّضت لها عائلته في مصر، والنادي سوف يقرّر ماذا سيحدث معه".
مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وأسهم في 5.
وتعادل نانت سلبيًّا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.
ووصل نانت إلى النقطة الـ33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.