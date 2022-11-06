نجل باولو مالديني يسجل هدفا رائعا في شباك ميلان (فيديو)

سجل دانييل مالديني، لاعب فريق سبيزيا والمعار من ميلان، نجل الأسطورة باولو مالديني، هدفا رائعا في شباك ميلان، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.

وأُعير مالديني إلى سبيزيا لموسم واحد دون خيار شراء بعد نهاية المدة.

وفي الدقيقة الـ59 استخلص دانييل مالديني الكرة من مدافعي ميلان ليصوب كرة قوية رائعة سكنت شباك حارس ميلان، ليتعادل لفريقه بعد أن تقدم ميلان أوَّلا في الدقيقة الـ21 عن طريق ثيو هيرنانديز.