نجل باولو مالديني يسجل هدفا رائعا في شباك ميلان (فيديو)
سجل دانييل مالديني، لاعب فريق سبيزيا والمعار من ميلان، نجل الأسطورة باولو مالديني، هدفا رائعا في شباك ميلان، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.
وأُعير مالديني إلى سبيزيا لموسم واحد دون خيار شراء بعد نهاية المدة.
وفي الدقيقة الـ59 استخلص دانييل مالديني الكرة من مدافعي ميلان ليصوب كرة قوية رائعة سكنت شباك حارس ميلان، ليتعادل لفريقه بعد أن تقدم ميلان أوَّلا في الدقيقة الـ21 عن طريق ثيو هيرنانديز.
وكان صاحب الـ20 عاما جزءًا من فريق الروسونيري الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي في 2021-22 للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وأصبح دانييل أول لاعب في عائلة مالديني يرتدي قميص فريق آخر في الدوري الإيطالي.
جده شيزاري ارتدى قمصان فوجيا وتيرنانا وبارما في الدرجة الثانية، وشيقيقه كريستيان ارتدى قميص فريق برو سيستو في الدرجة الثالثة.
وخاض دانييل 24 مباراة خلال آخر موسمين بقميص الفريق الأول لميلان.
ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، برصيد 26 نقطة، متأخرًا بـ6 نقاط عن نابولي المتصدر، فيما يأتي أتالانتا وصيفًا برصيد 27 نقطة، أما سبيزيا فيأتي في المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.
وخلال 12 مباراة هذا الموسم، حقق ميلان الفوز في 8 وتعادل في 2 وخسر 2، فقد فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 7، ويحاول استعادة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 5 جولات من الكالتشيو.