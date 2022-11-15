مدرب ألمانيا يعلن جاهزية مولر وروديغر للمباراة الأولى في كأس العالم

أعلن هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، جاهزية القائد أنطونيو روديغر ولاعب الوسط الهجومي توماس مولر لمباراة ألمانيا الافتتاحية في المجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم أمام اليابان الأسبوع المقبل في قطر.

ويتعافى اللاعبان من إصابات بينما تستعد ألمانيا لمباراتها الافتتاحية في كأس العالم. ولم يتدرب هذا الثنائي مع الفريق في عمان اليوم الثلاثاء.

كما يغيب هذا الثنائي عن المباراة الودية الأخيرة أمام عمان، غدا الأربعاء.

وأبلغ فليك مؤتمرا صحفيا: "توماس مولر في راحة حاليا، لكنه تدرب جيدا في ميونخ وسيواصل القيام بذلك هنا.

"نحن بحاجة إلى الكثير من الجودة في هذه المراكز إذا أردنا تحقيق النجاح. أتوقع أن يبدأ توماس، تماما مثل أنطونيو روديغر، التدريبات مع الفريق قبل مواجهة اليابان".

كما غاب لاعب الوسط المتألق ماريو غوتزه عن التدريبات، حيث لا يزال يتعافى من موسم شاق مع ناديه أينتراخت فرانكفورت.

وقال فليك: "التعافي مهم. سنرى ما سيحدث مع ماريو غدا. لقد لعب الكثير من المباريات بالفعل هذا الموسم لذلك نتعامل بحذر شديد معه".

ويأمل الألمان في تعويض الخروج المذل من الدور الأول لكأس العالم 2018. وستلعب ألمانيا مع اليابان في 23 نوفمبر تشرين الثاني قبل مواجهة إسبانيا بعد أربعة أيام أخرى. وستختتم مشوارها في دور المجموعات أمام كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

ولا يتوقع فليك أن يصل فريقه لقمة مستواه غدا الأربعاء، وقد يريح بعض اللاعبين.

وقال: "سنرى من يحتاج إلى راحة ومن سيلعب 45 دقيقة.

"لكن بالنسبة لنا الأمر يتعلق بتجهيز جميع اللاعبين للوصول إلى نفس المستوى استعدادا لمواجهة اليابان".