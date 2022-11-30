كيروش بعد خروج إيران من كأس العالم: كرة القدم تكافئ من يسجل الأهداف

قال كارلوس كيروش، مدرب إيران، إن فريقه كان يستحق التعادل على الأقل أمام الولايات المتحدة، لكن الهزيمة 1-صفر، يوم الثلاثاء، كانت كافية لإنهاء أحلام الفريق الآسيوي في كأس العالم قطر 2022.

وكانت إيران بحاجة إلى التعادل على الأقل لبلوغ دور الستة عشر، لكن أمريكا استفادت من هدف كريستيان بوليسيك قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول لتواجه هولندا في دور الستة عشر.

وأبلغ كيروش مؤتمرا صحفيا بعد المباراة: "كرة القدم تكافئ من يسجل الأهداف، وللأسف لم نسجل، قلت قبل المباراة إن أمريكا كانت الأكثر حفاظا على مستواها في أول جولتين".

"أمريكا بدأت المباراة مثلما فعلت أمام ويلز وإنجلترا وكانت أفضل من فريقي وأكثر شراسة وسرعة وأحرزت هدفا ولم أتفاجأ بذلك".

وأضاف: "لكن في الشوط الثاني تغير الوضع تماما واستحوذنا على الكرة وصنعنا فرصا أكثر مما فعلت أمريكا في الشوط الأول وكنا نستحق تسجيل هدف على الأقل".

"أمريكا تملك سرعة كبيرة لكننا أغلقنا المساحات بعد الاستراحة وكنا الطرف الأفضل".