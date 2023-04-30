إينر فالنسيا يوضح حالته الصحية بعد إصابته القوية ونقله للمستشفى (فيديو)

قال إينر فالنسيا، لاعب فناربخشه، إنه بخير بعد نقله للمستشفى بعد اصطدامه بعلي ساسال فورال، حارس مرمى سيفاس سبور، في مباراة الفريقين في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وقال فناربخشه إن المهاجم الإكوادوري، الذي تم استبداله في الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على صاحب الأرض، نُقل إلى مستشفى في سيفاس في سيارة إسعاف قبل أن يعود إلى إسطنبول على متن طائرة الفريق.