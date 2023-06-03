رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ليونيل ميسي
أكد نادي باريس سان جيرمان رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الفرنسي، بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يودع فيها النجم الأرجنتيني.
وقال ميسي عبر موقع ناديه الرسمي: "شكرا للنادي، ولسكان المدينة على هذين العامين، وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل".
وقضى النجم الأرجنتيني، موسمين بقميص سان جيرمان، وحصد 3 ألقاب مع الفريق (الدوري الفرنسي مرتين - كأس السوبر المحلي).
وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان.
ويستعد قائد التانغو، لظهوره الأخير مع باريس سان جيرمان في مباراة كليرمون، مساء اليوم السبت، في ختام الدوري الفرنسي.
ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الهلال يرغب في الإعلان عن ضم ميسي الثلاثاء المقبل الموافق السادس من شهر يونيو الجاري.
وسبق أن قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل، علينا تركه وشأنه وأعرف أنه بإمكانه مساعدتنا".