رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ليونيل ميسي

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الهلال يرغب في الإعلان عن ضم ميسي الثلاثاء المقبل الموافق السادس من شهر يونيو الجاري.

وسبق أن قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل، علينا تركه وشأنه وأعرف أنه بإمكانه مساعدتنا".