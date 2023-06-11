غوارديولا: تتويج مانشستر سيتي كان قدرنا.. وكونوا حذرين يا ريال مدريد نحن في الطريق (فيديو)

قال بيب غوارديولا إن فوز فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان "كان قدرا" بعد أن أكمل ثلاثية من الألقاب، يوم السبت.

وحقق المدرب الإسباني (52 عاما) بذلك كل الألقاب الممكنة مع سيتي بعدما أحرز مواطنه رودري الهدف الوحيد في إستاد أتاتورك في الدقيقة 68 خلال الفوز 1-صفر على منافسه الإيطالي.

وعادل إنجاز أليكس فيرغسون الذي قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال في 1999، ونال غوارديولا 12 لقبا كبيرا مع سيتي بجانب لقبين لدرع المجتمع.

ولم يكتف بذلك، بل أصبح أول مدرب يحقق ثلاثيتين من الألقاب بعد إنجازه مع برشلونة في 2009 حين فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال.