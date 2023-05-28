هدية من مبابي لفتاة تسبب في إصابة بوجهها (فيديو)

حرص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على إهداء قميصه لإحدى مشجعات الفريق الفرنسي بعدما أصيبت بقوة في أنفها إثر ارتطام كرة سددها اللاعب خلال عمليات الإحماء.

وخلال تدريبات الإحماء لمواجهة ستراسبورغ، مساء السبت، قام مبابي بتسديد كرة قوية ضلت طريقها إلى المدرجات، لتصطدم بوجه فتاة وتصيبها بنزيف، ليأخذها مبابي لدكة البدلاء، ويطلب من الفريق الطبي الاطمئنان على إصابتها وإسعافها.

وبعد انتهاء المباراة ذهب مبابي للاطمئنان عليها واعتذر لها، ومنحها قميصا خاصا به كهدية، وسط تصفيق الجماهير.