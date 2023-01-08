ما سبب الوفاة المفاجئة للكاميروني موديست مبامي لاعب الاتحاد السعودي وباريس سان جيرمان السابق؟ 

توفي الدولي الكاميروني السابق موديست مبامي، اليوم السبت، عن عمر يناهز 40 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في مدينة لوهافر الفرنسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن فرانك بلحسن وكيل أعمال مبامي أعلن وفاته، وذلك بعد خوضه 38 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون سجل خلالها ثلاثة أهداف، إثر تعرضه لأزمة قلبية في لوهافر.

وسبق لمبامي اللعب لأندية سيدان وباريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا والاتحاد السعودي، وفاز بكأس فرنسا مرتين مع باريس سان جيرمان عام 2004 ثم 2006، ولكن قبل كل شيء في الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 مع الكاميرون، حيث تغلب على إسبانيا في المباراة النهائية.