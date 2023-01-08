ما سبب الوفاة المفاجئة للكاميروني موديست مبامي لاعب الاتحاد السعودي وباريس سان جيرمان السابق؟
توفي الدولي الكاميروني السابق موديست مبامي، اليوم السبت، عن عمر يناهز 40 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في مدينة لوهافر الفرنسية.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن فرانك بلحسن وكيل أعمال مبامي أعلن وفاته، وذلك بعد خوضه 38 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون سجل خلالها ثلاثة أهداف، إثر تعرضه لأزمة قلبية في لوهافر.
وسبق لمبامي اللعب لأندية سيدان وباريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا والاتحاد السعودي، وفاز بكأس فرنسا مرتين مع باريس سان جيرمان عام 2004 ثم 2006، ولكن قبل كل شيء في الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 مع الكاميرون، حيث تغلب على إسبانيا في المباراة النهائية.
ولد مبامي في ياوندي واعتزل عام 2016 بالقرب من لوهافر بعد مسيرة استمرت 17 عامًا في الملاعب، وقد بدأت في أكاديمية كادغي الرياضية ثم في دينامو دوالا في عام 1999 والتي شهدت انتقاله من الكاميرون إلى فرنسا ثم إلى ألميريا الإسباني، قبل الانتقال للعب في الاتحاد السعودي موسم 2012-2013 ثم الدوري الكولومبي.
وكان مبامي لاعبًا مهمًا في كرة القدم الفرنسية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقضى معظم مسيرته المهنية في الدوري الفرنسي وكان أحد أفضل لاعبي الوسط المدافعين في الدوري.
وبعد عودته من الصين انضم إلى لوهافر بين عامي 2014 و 2016، لينهي مسيرته هناك.
كما ارتدى مبامي قميص المنتخب الكاميروني عام 2000 وتوج بذهبية أولمبياد سيدني وعمره 17 عامًا، مع جيل صامويل إيتو ولورين وجيريمي، كما خسر نهائي كأس القارات 2003 مع الكاميرون أمام فرنسا في البطولة التي استضافتها فرنسا.
لكن خيم على البطولة موت اللاعب الكاميروني مارك-فيفيان فويه، بسبب قصور في القلب في مباراة قبل النهائي ضد كولومبيا.
وسبق لموديستي تمثيل فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2012، 2013، وشارك معه في 21 مباراة بجميع المسابقات، دون تحقيق أي لقب حتى رحيله بعد ذلك إلى كولومبيا ثم فرنسا.
وكتب باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر" نعياً خاصاً باللاعب الكاميروني الذي توفي، معبراً عن تضامنه مع أسرة اللاعب الكاميروني.