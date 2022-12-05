خروج السنغال من كأس العالم يكشف عن "السحر المفقود" لساديو ماني

كانت الخسارة المدمرة لجهود ساديو ماني بسبب الإصابة أهم الأمور التي تعافت منها السنغال ببراعة لتبلغ دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم 2022.

لكن تلك الخسارة أدت في النهاية إلى عدم قدرة الفريق على المضي قدما في البطولة لأكثر من ذلك.

وكانت الهزيمة يوم الأحد على يد إنجلترا بمثابة تذكير واقعي بمدى افتقاد السنغال لتأثير ماني حيث لم يتم استغلال الفرص المبكرة التي كان من الممكن أن يسجلها مهاجم بايرن ميونخ الألماني لو كان حاضرا، وخرجت "أسود التيرانغا" من البطولة على خلفية هزيمة شاملة على كافة نواحي الأداء وبنتيجة 3-صفر على استاد البيت.

وتم استبعاد أفضل لاعب أفريقي عشية البطولة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع بايرن في دوري الدرجة الأولى الألماني، وهو ما كان دافعا للكثيرين للخشية من أن يكون غياب اللاعب ضربة قاصمة لأبطال أفريقيا.

ومع وجود ماني ضمن صفوفهم، كان يُنظر إلى السنغال على أنها أفضل من سيمثل آمال القارة من خلال ترك بصمة بالبطولة بعد أن شهدت أفريقيا فشل جميع الممثلين الخمسة في تجاوز الدور الأول في روسيا قبل أربع سنوات.

ودون مهاجمهم البالغ من العمر 30 عاما، انخفضت التوقعات بشكل كبير.