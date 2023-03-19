صحف رياضية: كلاسيكو يساوي لقب الليغا.. ورقم قياسي لإبراهيموفيتش وتوقف ميلان

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "أكثر من مجرد نهائي"، و"تشافي يثق بقدرة أراوخو على إيقاف فينيسيوس جونيور"، و"تشافي لن يغامر ببيدري"، و"فوز ريال مدريد يجعله على بعد 6 نقاط من الصدارة"، و"أنشيلوتي بالتشكيل الفائز على ليفربول".
الصحيفة اهتمت بتسجيل إرلينغ هالاند "هاتريك" جديدًا في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: "هالاند وحش".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى"
ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى.. القوة برشلونة".
الصحيفة اهتمت بتعادل جيرونا أمام رايو فاليكانو 2-2، وفوز سيلتا فيغو على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني.
كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يحافظ على حلمه إثر الانطلاق ثانيا في جدة".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: كلاسيكو يساوي لقب الدوري الإسباني
ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "كلاسيكو يساوي لقب الدوري الإسباني".
الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0، وسيلتا فيغو على إسبانيول 3-1، وتعادل جيرونا ورايو فاليكانو 2-2 في الدوري الإسباني.
كما اهتمت الصحيفة بجائزة السعودية في الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو الثاني يبحث عن المنصة رقم 100".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "الرصاصة الأخيرة"
ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "الرصاصة الأخيرة".
الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يواصل الحفل في ميتروبوليتانو".
كما اهتمت بجائزة المملكة العربية السعودية في الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يأمل كل شيء في السعودية".
غلاف صحيفة آس
ليكيب: لانس يضع الضغط على أولمبيك مارسيليا
ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا للرغبي على ويلز 41-28 برسم دوري الأمم الستة، وكتبت: "في المدار".
الصحيفة اهتمت بفوز لانس على أنجيه 3-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "لانس يضع الضغط على أولمبيك مارسيليا".
غلاف صحيفة ليكيب
توتو سبورت: رقم قياسي لإبراهيموفيتش
ركزت الصحيفة على قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: "إنتر ميلان ضد يوفنتوس: تساوي هذه الليلة أكثر من أي وقت مضى".
الصحيفة اهتمت بفوز أودرينيزي على ميلان 3-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: "رقم قياسي لإبراهيموفيتش وتوقف ميلان".