إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
كرة عالمية

صحف رياضية: كلاسيكو يساوي لقب الليغا.. ورقم قياسي لإبراهيموفيتش وتوقف ميلان

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: "هالاند وحش"

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "أكثر من مجرد نهائي"، و"تشافي يثق بقدرة أراوخو على إيقاف فينيسيوس جونيور"، و"تشافي لن يغامر ببيدري"، و"فوز ريال مدريد يجعله على بعد 6 نقاط من الصدارة"، و"أنشيلوتي بالتشكيل الفائز على ليفربول".

الصحيفة اهتمت بتسجيل إرلينغ هالاند "هاتريك" جديدًا في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: "هالاند وحش".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى"

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "اليوم أكثر من أي وقت مضى.. القوة برشلونة".

الصحيفة اهتمت بتعادل جيرونا أمام رايو فاليكانو 2-2، وفوز سيلتا فيغو على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني.

كما اهتمت بجائزة السعودية للفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يحافظ على حلمه إثر الانطلاق ثانيا في جدة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: كلاسيكو يساوي لقب الدوري الإسباني

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "كلاسيكو يساوي لقب الدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0، وسيلتا فيغو على إسبانيول 3-1، وتعادل جيرونا ورايو فاليكانو 2-2 في الدوري الإسباني.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة السعودية في الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو الثاني يبحث عن المنصة رقم 100". 

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: "الرصاصة الأخيرة"

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "الرصاصة الأخيرة".

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 3-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يواصل الحفل في ميتروبوليتانو".

كما اهتمت بجائزة المملكة العربية السعودية في الفورمولا وان، وكتبت: "ألونسو يأمل كل شيء في السعودية".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: لانس يضع الضغط على أولمبيك مارسيليا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا للرغبي على ويلز 41-28 برسم دوري الأمم الستة، وكتبت: "في المدار".

الصحيفة اهتمت بفوز لانس على أنجيه 3-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "لانس يضع الضغط على أولمبيك مارسيليا".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

توتو سبورت: رقم قياسي لإبراهيموفيتش

ركزت الصحيفة على قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: "إنتر ميلان ضد يوفنتوس: تساوي هذه الليلة أكثر من أي وقت مضى".

الصحيفة اهتمت بفوز أودرينيزي على ميلان 3-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: "رقم قياسي لإبراهيموفيتش وتوقف ميلان".

غلاف صحيفة توتو سبورت
غلاف صحيفة توتو سبورت
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