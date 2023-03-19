صحف رياضية: كلاسيكو يساوي لقب الليغا.. ورقم قياسي لإبراهيموفيتش وتوقف ميلان

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "أكثر من مجرد نهائي"، و"تشافي يثق بقدرة أراوخو على إيقاف فينيسيوس جونيور"، و"تشافي لن يغامر ببيدري"، و"فوز ريال مدريد يجعله على بعد 6 نقاط من الصدارة"، و"أنشيلوتي بالتشكيل الفائز على ليفربول".

الصحيفة اهتمت بتسجيل إرلينغ هالاند "هاتريك" جديدًا في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت: "هالاند وحش".