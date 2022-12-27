أياكس يفسخ تعاقده مع دالي بليند بالتراضي

قال أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن دالي بليند مدافع منتخب هولندا سيغادر النادي بعد الاتفاق بالتراضي على فسخ عقده قبل ستة أشهر من نهايته ليصبح لاعبا حرا.

وقال إدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس: "آمل أن يتمكن من العثور على ناد آخر لإنهاء مسيرته الناجحة معه، قررنا بالاتفاق مع دالي إقامة مباراة تكريم له على ملعب الفريق ليودع الجماهير".