أياكس يفسخ تعاقده مع دالي بليند بالتراضي
قال أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن دالي بليند مدافع منتخب هولندا سيغادر النادي بعد الاتفاق بالتراضي على فسخ عقده قبل ستة أشهر من نهايته ليصبح لاعبا حرا.
وقال إدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس: "آمل أن يتمكن من العثور على ناد آخر لإنهاء مسيرته الناجحة معه، قررنا بالاتفاق مع دالي إقامة مباراة تكريم له على ملعب الفريق ليودع الجماهير".
وظهر بليند، البالغ من العمر 32 عاما، لأول مرة مع أياكس في 2008 وبعدها قضى أربعة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، قبل أن يعود إلى أمستردام في 2018 ليفوز بلقب الدوري الهولندي في 2019 و2021 و2022.
وحقق اللاعب سبعة ألقاب مع أياكس، وخاض 333 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 21.
ولعب بليند مع هولندا في كأس العالم في قطر هذا العام.
وفي 2019 تعرض بليند للإصابة بمشاكل في القلب سابقا، وشخصت إصابته بالتهاب.
ونجح بليند في العودة إلى الملاعب مجددا في فبراير 2020، وبدأ اللعب وهو يضع جهاز تنظيم ضربات القلب.