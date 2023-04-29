احتفالا بقرب التتويج باللقب.. مشجعو نابولي يقيمون "مقبرة للأندية الإيطالية" (فيديو)

أقدم جمهور نابولي على الاحتفال بطريقة غريبة بقرب تتويجهم كأبطال للدوري الإيطالي، حيث قاموا بتشييع جثمان الأندية الإيطالية، عن طريق القيام بجنازة للفرق بالإضافة لمدافن وهمية.

ووفقا للفيديو المتداول والذي نشرته شبكة "Local Team" الإيطالية، اليوم السبت، فيُظهر مقبرة وهمية في حي (Case Nuove) في نابولي، وتحتوي المقبرة على تابوت وأوشحة متعددة لخصوم نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتم وضع نعوش عليها شعارات أندية يوفنتوس وميلان وإنتر، مع بداية احتفالات الفوز بالدوري.