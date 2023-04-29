احتفالا بقرب التتويج باللقب.. مشجعو نابولي يقيمون "مقبرة للأندية الإيطالية" (فيديو)
أقدم جمهور نابولي على الاحتفال بطريقة غريبة بقرب تتويجهم كأبطال للدوري الإيطالي، حيث قاموا بتشييع جثمان الأندية الإيطالية، عن طريق القيام بجنازة للفرق بالإضافة لمدافن وهمية.
ووفقا للفيديو المتداول والذي نشرته شبكة "Local Team" الإيطالية، اليوم السبت، فيُظهر مقبرة وهمية في حي (Case Nuove) في نابولي، وتحتوي المقبرة على تابوت وأوشحة متعددة لخصوم نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وتم وضع نعوش عليها شعارات أندية يوفنتوس وميلان وإنتر، مع بداية احتفالات الفوز بالدوري.
كما رفعت لافتة خلف المقبرة، كُتب عليها: "لإيطاليا كلها ألم مروع، بعد سنوات عديدة نضعك على الصليب".
وسيكون بمقدور نابولي حصد لقب الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه، غدا الأحد، بعد أكثر من 3 عقود على تتويج 1987 و1990.
وسيتوج نابولي باللقب إذا فاز على ساليرنيتانيا في الجولة 32، بشرط عدم تغلب ملاحقه لاتسيو على خصمه إنتر ميلان.
وسيحصل نابولي، الذي يتصدر الدوري متقدماً بفارق 17 نقطة على أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الأولى لحسم لقبه الثالث في تاريخه.