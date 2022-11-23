هرنانديز مدافع فرنسا يغيب عن بقية مباريات كأس العالم بعد إصابة في الركبة

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لوكا هرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة، يوم الثلاثاء.

وأكد الاتحاد الفرنسي لـ"رويترز" تقريرا نشرته صحيفة "ليكيب" في وقت سابق قالت فيه إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يستكمل البطولة.

وخرج هرنانديز مصابا من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريج جودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمارك اللذين تعادلا دون أهداف، يوم الثلاثاء.

وتعرض المنتخب الفرنسي لضربات قوية قبل بداية المنافسات، حيث فقد كلا من نغولو كونتي وبول بوغبا بسبب الإصابة قبل الإعلان عن القائمة وبعد كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان، وكريستوفر نكونكو اللذين كانا في القائمة وتم تعويضهما. وقبل اللقاء الأول أمام أستراليا فقد النجم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، ولم يتم استدعاء لاعب آخر مكانه.