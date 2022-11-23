هرنانديز مدافع فرنسا يغيب عن بقية مباريات كأس العالم بعد إصابة في الركبة
قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن لوكا هرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة، يوم الثلاثاء.
وأكد الاتحاد الفرنسي لـ"رويترز" تقريرا نشرته صحيفة "ليكيب" في وقت سابق قالت فيه إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يستكمل البطولة.
وخرج هرنانديز مصابا من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريج جودوين هدف أستراليا الافتتاحي.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمارك اللذين تعادلا دون أهداف، يوم الثلاثاء.
وتعرض المنتخب الفرنسي لضربات قوية قبل بداية المنافسات، حيث فقد كلا من نغولو كونتي وبول بوغبا بسبب الإصابة قبل الإعلان عن القائمة وبعد كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان، وكريستوفر نكونكو اللذين كانا في القائمة وتم تعويضهما. وقبل اللقاء الأول أمام أستراليا فقد النجم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، ولم يتم استدعاء لاعب آخر مكانه.
وبات المهاجم أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا مناصفة مع تييري هنري بعد أن سجل هدفين قاد بهما الفريق لقلب تأخره بهدف إلى الانتصار 4-1 على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم.
وأسكت هذا الانتصار الأحاديث عن وجود لعنة تصاحب حامل اللقب دوما.
وهز جيرو الشباك قبل وبعد الاستراحة ليرفع رصيده إلى 51 هدفا معادلا رقم تييري هنري. وسجل كيليان مبابي وأدريان رابيو الهدفين الآخرين.
وكانت أستراليا قد افتتحت التسجيل بشكل مفاجئ في استاد الجنوب عندما أنهى كريغ جودوين الكرة بشكل رائع في الشباك إثر تمريرة عرضية متقنة من ماثيو ليكي بعد مرور تسع دقائق على بداية اللقاء.
وباتت تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، التي تصدرت المجموعة الرابعة، أول حامل لقب يفوز في مباراته الأولى بالنسخة التالية منذ أن فعلتها البرازيل عام 2006، وهو ما وضعهم وقتها في موقف جيد مكنهم من عبور دور المجموعات، وهو ما فشلت فيه إيطاليا عام 2010 وإسبانيا في 2014 وألمانيا في 2018.
وسيلتقي المنتخب الفرنسي، الذي استهل البطولة على وقع خيبة أمل كبيرة تتمثل في خسارة جهود المهاجم كريم بنزيما للإصابة يوم السبت الماضي، أمام نظيره الدنماركي، يوم السبت المقبل.