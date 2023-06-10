محمد بن زايد وأردوغان ومنصور بن زايد يحضرون نهائي دوري أبطال أوروبا
حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي، على حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي إنتر ميلان ومانشستر سيتي، المقام بملعب أتاتورك.
وجاء حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنهائي على هامش زيارة العمل التي يقوم بها لدولة تركيا، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبجانب الشيخ محمد بن زايد وأردوغان تواجدت العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، على رأسها ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وجياني إنفانتينو، رئيس الفيفا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها الإنتر إلى النهائي منذ عام 2010 والسادسة في تاريخه، وحينها فاز باللقب الثالث له.
أما مانشستر سيتي فقد وصل إلى النهائي مرة واحدة من قبل، كانت في عام 2021 وواجه نظيره تشيلسي وخسر اللقب.
وتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي على حساب ريال مدريد، بنتيجة 5 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تخطى الإنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.
يذكر أن مانشستر سيتي وإنتر ميلان لم يلتقيا في أي مباراة رسمية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.
ويقتصر تاريخ مواجهات الفريقين على مباراتين وديتين؛ الأولى في عام 2010 وانتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات استعداداته لبطولة الدوري الإيطالي والثانية في عام 2011، وانتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبلن.