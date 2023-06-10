محمد بن زايد وأردوغان ومنصور بن زايد يحضرون نهائي دوري أبطال أوروبا

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي، على حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي إنتر ميلان ومانشستر سيتي، المقام بملعب أتاتورك.

وجاء حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنهائي على هامش زيارة العمل التي يقوم بها لدولة تركيا، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبجانب الشيخ محمد بن زايد وأردوغان تواجدت العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، على رأسها ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وجياني إنفانتينو، رئيس الفيفا.