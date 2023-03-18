إيقاف 6 حكام بعد احتساب 42 دقيقة وقتا ضائعا في مباراة بالدوري البوليفي (فيديو)

أوقف ستة حكام بعد احتساب 42 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى في بوليفيا، شهدت أمطارا غزيرة تحول معها الملعب إلى ما يشبه بركة ماء.

وشهدت إرشادات الاتحاد الدولي "فيفا" الجديدة التي تم تنفيذها خلال كأس العالم 2022 في قطر المزيد من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث حاول "فيفا" تضييق الخناق على إضاعة الوقت.

لكن هذه القواعد الجديدة أدت إلى مشاهد غير مسبوقة في أمريكا الجنوبية في مواجهة بين أتلتيكو بالمافلور وبلومينغ، يوم الإثنين الماضي.