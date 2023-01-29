صحف رياضية: بيدري ينقذ برشلونة.. اختبار ناري لريال مدريد.. والكلاسيكو الأجمل

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: "تحد ملكي".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على جيرونا 1-0 ونتائج مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري ينقذ برشلونة".كما اهتمت بمباراة منتخبي إسبانيا والسويد في مباراة الترتيب ببطولة كأس العالم لكرة اليد، ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس..ركزت الصحيفة على تسجيل بيدري هدف فوز برشلونة على جيرونا في مباراته رقم 100 وكتبت: "مئوية سعيدة".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: "ضغط على ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو".كما اهتمت برغبة سبورتينغ لشبونة التعاقد مع هيكتور بيليرين، ومباراة الترتيب في كأس العالم لكرة اليد بين إسبانيا والسويد..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على جيرونا في الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري ينقذ الفوز"، وأيضا كتبت عن إصابة عثمان ديمبلي: "ديمبلي يسقط ويغيب 3 أسابيع".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: "اختبار ناري لريال مدريد".كما اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "ديوكوفيتش يبحث في أستراليا عن اللقب رقم 22 في البطولات الكبرى"..ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: "صراع ملكي".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على جيرونا 1-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني وكتبت: "المتصدر يسأل عن الوقت".الصحيفة اهتمت بمباراة الترتيب في كأس العالم لكرة اليد بين المنتخب الإسباني ضد السويد، وكتبت: "نهائي يساوي ميدالية".كما اهتمت بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "ديوكوفيتش يبحث عن معادلة رقم نادال"..ركزت الصحيفة على ليفربول وتصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب، وكتبت: "يورغن كلوب يقول إنه محظوظ بالبقاء في ليفربول".الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد للدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ريدينغ 3-1..ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "فرص ضائعة".الصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم لكرة اليد بين فرنسا والدنمارك، وكتبت: "الكلاسيكو الأجمل".