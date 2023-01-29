صحف رياضية: بيدري ينقذ برشلونة.. اختبار ناري لريال مدريد.. والكلاسيكو الأجمل

ركزت الصحيفة على تسجيل بيدري هدف فوز برشلونة على جيرونا في مباراته رقم 100 وكتبت: "مئوية سعيدة".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، وكتبت: "ضغط على ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو".

كما اهتمت برغبة سبورتينغ لشبونة التعاقد مع هيكتور بيليرين، ومباراة الترتيب في كأس العالم لكرة اليد بين إسبانيا والسويد.