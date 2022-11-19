ليكيب: كريم بنزيما لن يخوض مباراة فرنسا ضد أستراليا في أولى مباريات كأس العالم
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه من غير المتوقع أن يكون كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي، جاهزًا لمواجهة أستراليا في ضربة البداية لمنتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022.
وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد تفاؤل حاليًا بشأن حالة كريم بنزيما، وإمكانية تعافيه قبل مباراة أستراليا.
وأشارت إلى أنه رغم تصريحات ممثلي بنزيما والمقربين منه بأن إصابته ليست خطيرة، لكن الحقيقة أن الأعراض لا تتحسن حتى الآن منذ انضمامه إلى منتخب فرنسا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، يعجز عن إيجاد تشخيص دقيق لإصابة بنزيما، وأن الحالة البدنية لنجم ريال مدريد تبقى لغزًا كبيرًا.
وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان، لن يغامر بمهاجم ريال مدريد، ويمكنه البدء بأولفييه جيرو أو كولو مواني.
وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أستراليا، والدانمارك، وتونس، على أن يفتتح "الديوك" مشوارهم في المونديال بمواجهة أستراليا، الثلاثاء المقبل.
وسيدافع المنتخب الفرنسي عن بطولة كأس العالم هذا العام، إذ إنه يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس العالم روسيا 2018.
يذكر أن بنزيما شارك في 12 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.
وكان النجم الفرنسي صاحب الـ34 عامًا حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، بجانب أفضل لاعب في أوروبا، بعد أدائه المذهل، الموسم الماضي، ومساعدته للريال على الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.