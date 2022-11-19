ليكيب: كريم بنزيما لن يخوض مباراة فرنسا ضد أستراليا في أولى مباريات كأس العالم

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه من غير المتوقع أن يكون كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي، جاهزًا لمواجهة أستراليا في ضربة البداية لمنتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022.

وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد تفاؤل حاليًا بشأن حالة كريم بنزيما، وإمكانية تعافيه قبل مباراة أستراليا.

وأشارت إلى أنه رغم تصريحات ممثلي بنزيما والمقربين منه بأن إصابته ليست خطيرة، لكن الحقيقة أن الأعراض لا تتحسن حتى الآن منذ انضمامه إلى منتخب فرنسا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، يعجز عن إيجاد تشخيص دقيق لإصابة بنزيما، وأن الحالة البدنية لنجم ريال مدريد تبقى لغزًا كبيرًا.

وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان، لن يغامر بمهاجم ريال مدريد، ويمكنه البدء بأولفييه جيرو أو كولو مواني.

وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أستراليا، والدانمارك، وتونس، على أن يفتتح "الديوك" مشوارهم في المونديال بمواجهة أستراليا، الثلاثاء المقبل.