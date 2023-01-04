"أعيش في كابوس".. شاب كولومبي وضع وشمًا باسم ميسي على وجهه يعرب عن ندمه الشديد (فيديو)
أعرب الكولومبي مايك جامبس، وهو أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ندمه الشديد بعدما قام بوضع وشم يحمل اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جبهته.
وقال جامبس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه "يعيش كابوسا شخصيا وعائليا" بعدما أقدم على هذه الخطوة إثر تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.
وأضاف: "أنا لم أتسبب في الأذى لأي شخص، ولا أقوم بأي شيء غير قانوني، لكنني في النهاية نادم".
وتابع: "ندمت على ذلك الوشم، لأنه بدلًا من أن يتسبب لي في أشياء إيجابية قادني نحو الكثير من السلبيات، تعرضت للأذى أنا وعائلتي، إنهم يقولون ببساطة إنني لست مثالا إيجابيا للمجتمع".
وأردف: "لم أظن أنني سأقول ذلك مبكرًا، لكنني شعرت بالفخر بما فعلت في بادئ الأمر، لكن الآن أتمنى لو لم أكن قد اتخذت هذه الخطوة".
وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022، اليوم الأربعاء.
وحقق ميسي حلمه مع منتخب الأرجنتين خلال عام 2022، بعد أن قاد التانغو لحصد لقب كأس العالم 2022 وللمرة الثالثة في تاريخ بلاده مع المسابقة.
وقدم ميسي أداءً استثنائيًا مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين في عام 2022، تخلله عدد من الأرقام المميزة والتتويج بـ3 بطولات تضاف إلى خزينة النجم الأرجنتيني في مسيرته بعمر الـ35 عامًا.
وشارك ميسي في 51 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، وأحرز 35 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة، ليسهم إجمالًا في 65 هدفًا خلال 51 مباراة، ليعد ثاني أكثر من أسهم في الأهداف خلال عام 2022 خلفًا لزميله كيليان مبابي، المتصدر برصيد 72 هدفًا.
وحصد ليونيل ميسي أيضا جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، لما قدمه للأرجنتين طوال أحداث البطولة، وحل وصيفًا في قائمة هدافي المونديال برصيد 7 أهداف خلفًا للنجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف برصيد 8 أهداف.