"أعيش في كابوس".. شاب كولومبي وضع وشمًا باسم ميسي على وجهه يعرب عن ندمه الشديد (فيديو)

أعرب الكولومبي مايك جامبس، وهو أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ندمه الشديد بعدما قام بوضع وشم يحمل اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جبهته.

وقال جامبس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه "يعيش كابوسا شخصيا وعائليا" بعدما أقدم على هذه الخطوة إثر تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وأضاف: "أنا لم أتسبب في الأذى لأي شخص، ولا أقوم بأي شيء غير قانوني، لكنني في النهاية نادم".