موعد أولى مباريات ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
قال خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، اليوم الثلاثاء، إن ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو المقبل، عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية في فورت لودرديل.
واتفق ميسي وإنتر ميامي على شروط الصفقة ويضعان اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأمريكي.
وسيوقع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما على عقد لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويا مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا لما ذكرته صحيفة "ميامي هيرالد"، وفي وجود اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات ستحصل كرة القدم في الولايات المتحدة على دفعة هائلة.
ووصف ماس وصول ميسي بأنه "لحظة تاريخية حاسمة"، حيث يطمح دوري المحترفين لأن يصبح واحدا من أفضل البطولات في العالم.
وقال ماس لصحيفة "ميامي هيرالد": "أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة
"لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري في الولايات المتحدة لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق.
"ليونيل ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس، يتحتم علينا جميعا اغتنام الفرصة".
وأدى إعلان ميسي اعتزامه نقل مواهبه الكروية إلى ساوث بيتش إلى دفع أسعار تذاكر إنتر ميامي في سوق إعادة بيع التذاكر إلى عنان السماء، حيث يسعى المشجعون للحصول على فرصة لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني الرائع على الأراضي الأمريكية.