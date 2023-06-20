موعد أولى مباريات ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

قال خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، اليوم الثلاثاء، إن ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو المقبل، عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية في فورت لودرديل.

واتفق ميسي وإنتر ميامي على شروط الصفقة ويضعان اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأمريكي.