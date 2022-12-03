استبعاد غابرييل جيسوس وأليكس تيليس من كأس العالم للإصابة
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر؛ بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.
وخرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون، أمس الجمعة، وأعقبه جيسوس بعد عشر دقائق.
وتواجه البرازيل منتخب كوريا الجنوبية في دور الستة عشر، يوم الإثنين المقبل.
وتسابق البرازيل المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 الزمن لاستعادة جهود عدد من لاعبيها الأساسيين المصابين، بينما تستعد لمباراتها في دور الـ16 في مواجهة كوريا الجنوبية، الإثنين المقبل، بعد أن خسرت بتشكيلة شهدت الكثير من التغييرات 1-صفر أمام الكاميرون، أمس.
ولا يزال نيمار يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراته الأولى أمام صربيا، بينما تتراجع خيارات الفريق البرازيلي على مستوى الخط الخلفي بعد إصابة الظهير الأيسر أليكس تيليس في الركبة خلال مباراة الكاميرون.
ويغيب الظهيران الأيمنان الأساسيان دانيلو وأليكس ساندرو؛ بسبب تعرضهما للإصابة في مراحل سابقة من البطولة، ولا يزال الغموض يحيط بحالة كل منهما.
وبعد ضمان التأهل لمراحل خروج المغلوب بعد فوزين في أول جولتين، أجرى المدرب تيتي تسعة تغييرات على تشكيلة الفريق التي فازت 1-صفر على سويسرا لتخسر البرازيل لأول مرة أمام فريق أفريقي طوال تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.
وقال المدرب تيتي في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "الاحتياجات البدنية في تزايد مستمر. الوقت قصير وتأثير المباريات يتراكم وأحيانا لا تحصل على الوقت الكافي للتعافي".
وأضاف تيتي بقوله: "لا أعرف حقا ما يتعين قوله عدا.. أن البطولة على الجانب الذهني قاسية جدا. وهذا يستنزف قواك. كثافة المباريات والاستعدادات عالية وعلينا الخوض عميقا في تحليلها".
ومنع تيتي وسائل الإعلام من حضور تدريب فريقه، اليوم السبت، لكنه قال إن نيمار وأليكس ساندرو ودانيلو سيشاركون من أجل تقييم أوضاعهم.
وإذا ما استمر غياب نيمار فإنه يتوقع أن يكون لاعب ريال مدريد المتميز رودريغو الخيار الأول للمدرب تيتي بعد أن قدم الثنائي المكون من فريد وزميله في مانشستر يونايتد كاسيميرو أداء لم يكن مقنعا في خط الوسط في مواجهة سويسرا.
وربما يوفر برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد خيارا آخر أيضا مع الدفع بلوكاس باكيتا للأمام إلى مركز صانع اللعب.
وستعتمد كوريا الجنوبية على نجمها سون هيونغ-مين في قيادة الفريق، الإثنين المقبل، في مواجهة المنافس المرشح للفوز بعد أن بذل لاعب توتنهام هوتسبير مجهودا كبيرا للغاية، أمس الجمعة، من أجل ضمان تأهل فريقه لمراحل خروج المغلوب بتحقيق فوز درامي مثير على البرتغال.
ومنتخب كوريا الجنوبية هو الفريق الآسيوي الوحيد الذي سبق له التأهل لقبل النهائي في كأس العالم، وذلك عندما شاركت كوريا الجنوبية في تنظيم البطولة مع الجارة اليابان في 2002 وبالطبع سيطمح الفريق للفوز على البرازيل وتحقيق إنجاز بارز جديد.