استبعاد غابرييل جيسوس وأليكس تيليس من كأس العالم للإصابة

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر؛ بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وخرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون، أمس الجمعة، وأعقبه جيسوس بعد عشر دقائق.

وتواجه البرازيل منتخب كوريا الجنوبية في دور الستة عشر، يوم الإثنين المقبل.

وتسابق البرازيل المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 الزمن لاستعادة جهود عدد من لاعبيها الأساسيين المصابين، بينما تستعد لمباراتها في دور الـ16 في مواجهة كوريا الجنوبية، الإثنين المقبل، بعد أن خسرت بتشكيلة شهدت الكثير من التغييرات 1-صفر أمام الكاميرون، أمس.

ولا يزال نيمار يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراته الأولى أمام صربيا، بينما تتراجع خيارات الفريق البرازيلي على مستوى الخط الخلفي بعد إصابة الظهير الأيسر أليكس تيليس في الركبة خلال مباراة الكاميرون.