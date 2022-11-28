استبعاد أونانا حارس الكاميرون من مواجهة صربيا لأسباب انضباطية

استُبعد أونانا من المنتخب، وحلّ مكانه ديفيس إيباسي، الذي يلعب في نادي أبها السعودي، لأسباب "تأديبية" غير محدّدة.

أونانا (26 عاماً) خاض 34 مباراة مع منتخب الكاميرون، وكان أساسياً خلال كأس الأمم الأفريقية في مطلع العام الجاري، حيث احتلت الكاميرون المركز الثالث.

واستقبلت شباك أونانا في أمم أفريقيا سبعة أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وخاض أونانا 13 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم واستقبلت شباكه 16 هدفا وحافظ على نظافتها خمس مرات.

وتحتل صربيا المركز الرابع في ترتيب المجموعة السابعة دون رصيد، مثل الكاميرون صاحبة المركز الثالث، بعد هزيمتهما أمام البرازيل وسويسرا في الجولة الأولى.

وفي ما يلي تشكيلة منتخبي الكاميرون وصربيا في مباراتهما ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر في ملعب الجنوب اليوم الاثنين.

الكاميرون: ديفيس إيباسي وكولينز فاي وجان-شارل كاستليتو ونيكولا نكولو ونوهو تولو وأندريه-فرانك زامبو-أنجيسا وبيير كوندي ومارتن هونغلا وبرايان مبيومو وإيريك مكسيم شوبو-موتنغ (قائد) وكارل توكو إيكامبي.

صربيا: فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش ونيكولا ميلينكوفيتش وميلوش فيليكوفيتش وستراينيا بافلوفيتش وأندريا زيفكوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وساشا لوكيتش وفيليب كوستيتش ونيمانيا مكسيموفيتش ودوسان تاديتش (قائد) وألكسندر ميتروفيتش.