لعبة "فيفا" تتوقع فوز الأرجنتين وميسي بلقب كأس العالم
توقعت شركة ألعاب الفيديو EA Sports، المنتجة للعبة "فيفا"، فوز الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي بلقب كأس العالم التي تنطلق الشهر الحالي في قطر.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هذا الأمر قد يكون عاديا لولا أن توقعات اللعبة كانت صحيحة في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم في 2018 و2014 و2010.
في توقعات لعبة فيفا، كانت آخر ثلاثة منتخبات فائزة في كأس العالم صحيحة، في عام 2010، عندما قرروا القيام بذلك لأول مرة، توقعت اللعبة فوز إسبانيا بكأس العالم في جنوب أفريقيا، وقد فعلت ذلك.
وفي 2014 كان دور ألمانيا، عندما فازت على الأرجنتين في الوقت الإضافي بهدف نظيف، كانت على حق أيضًا، وأخيرًا، نجحت فرنسا في رفع الكأس في عام 2018، وصدقت توقعات EA Sports مرة أخرى.
وفي قطر تثق توقعات من أن ميسي سيقود الأرجنتين للفوز على جارتها البرازيل في النهائي في إعادة لنهائي كأس كوبا أمريكا الأخيرة.
وتوج ميسي بنحو 40 لقبا مع الأندية والأرجنتين في مسيرة طويلة، لكن حتى السيرة الذاتية الرائعة للمهاجم الأرجنتيني تنقصها بطولة واحدة وهي كأس العالم.
وفي قطر، سيسعى ميسي لقيادة فريقه خطوة إلى الأمام عما حدث في البرازيل 2014، وتأكيد مكانه في مجموعة العظماء إلى جانب مثله الأعلى الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
وفي باقي توقعات EA لن تتمكن إسبانيا من تجاوز دور المجموعات، لأنها ستواجه كرواتيا وسيكون فريق نجم ريال مدريد لوكا مودريتش هو الذي سينهي حلم إسبانيا برفع كأس العالم للمرة الثانية، وستودع منتخبات أخرى مثل بلجيكا وإنجلترا البطولة من دور الستة عشر، بينما تأتي البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في المركز الرابع.
وتضم التوقعات أيضًا أفضل الهدافين، حيث كان سيتصدر ميسي القائمة بتسجيله ثمانية أهداف في سبع مباريات، متوجًا الأرجنتين باللقب، سيكون لدى ممفيس ديباي مهاجم هولندا أيضًا كأس عالم رائع حيث سيسجل ستة أهداف في خمس مباريات لأن فريقه سيودع البطولة من دور الثمانية وسيسجل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نفس عدد أهداف ديباي الهولندي ولكن بزيادة مباراتين أخريين.