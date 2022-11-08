لعبة "فيفا" تتوقع فوز الأرجنتين وميسي بلقب كأس العالم

توقعت شركة ألعاب الفيديو EA Sports، المنتجة للعبة "فيفا"، فوز الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي بلقب كأس العالم التي تنطلق الشهر الحالي في قطر.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هذا الأمر قد يكون عاديا لولا أن توقعات اللعبة كانت صحيحة في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم في 2018 و2014 و2010.

في توقعات لعبة فيفا، كانت آخر ثلاثة منتخبات فائزة في كأس العالم صحيحة، في عام 2010، عندما قرروا القيام بذلك لأول مرة، توقعت اللعبة فوز إسبانيا بكأس العالم في جنوب أفريقيا، وقد فعلت ذلك.

وفي 2014 كان دور ألمانيا، عندما فازت على الأرجنتين في الوقت الإضافي بهدف نظيف، كانت على حق أيضًا، وأخيرًا، نجحت فرنسا في رفع الكأس في عام 2018، وصدقت توقعات EA Sports مرة أخرى.

وفي قطر تثق توقعات من أن ميسي سيقود الأرجنتين للفوز على جارتها البرازيل في النهائي في إعادة لنهائي كأس كوبا أمريكا الأخيرة.