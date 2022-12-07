شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم مدرب البرتغال بعد جلوس "الدون" بديلا أمام سويسرا

وجهت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، انتقادات حادة لفرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بسبب جلوس شقيقها على مقاعد البدلاء خلال مباراة سويسرا، مساء الثلاثاء.

ووصفت إلما ما فعله المدرب مع شقيقها بأنه بمثابة "إهانة" له.

واستبعد فرناندو سانتوس، قائد المنتخب عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم، وجاء هذا القرار مفاجأة كبيرة على اعتبار أنه بدأ مباريات البرتغال في دور المجموعات ضد أوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ونشرت إلما أفيرو صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تظهر ردة فعل من أحد المشجعين الذي يوضح صدمته من مشاهدة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، لتعلق قائلة: "لا أعرف السبب ولا أفهم ذلك، لكن أنا متأكدة من أننا سنحصل على إجابات من الله لاحقًا، كريستيانو لا يفشل، سنرى".

وأضافت: "نعم رونالدو ليس أبديًا، نعم لن يلعب إلى الأبد، للأسف لم يسجل الأهداف الآن، يقولون إنه كبير في السن، والبرتغال لا تحتاج إلى رونالدو!، كل ما فعله ليس مهمًا، كل ما فعله تم نسيانه، الآن يطلبون المغفرة ولا يحتاجون إليه سوف أسجل ذلك وسنتحدث لاحقًا".

وتابعت: "من العار إهانة رجل قدم الكثير".