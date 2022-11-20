أول تعليق من كريم بنزيما بعد إعلان غيابه عن كأس العالم 2022
تلقى كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، صدمة قوية بتأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر خلال التدريبات برفقة المنتخب الفرنسي، أمس السبت.
وكتب كريم بنزيما على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعد تأكد غيابه عن النهائيات، قال فيها: "لم أستسلم قط في حياتي ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق، كما كنت أفعل دومًا".
"لذا فإن الأسباب تحثني على ترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا على خوض كأس عالم رائع. شكرًا على كل رسائل الدعم التي وصلتني".
ويملك ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، مهلة حتى يوم الاثنين، لتعويض كريم بنزيما بلاعب آخر قبل 24 ساعة من أول لقاء أمام أستراليا، الثلاثاء المقبل، في إطار المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا تونس والدنمارك.
وتلقى النجم الفرنسي دعم زملائه في منتخب فرنسا، حيث علق كيليان مبابي، قائلًا "القوة"، كما علق حساب المنتخب الفرنسي "نحن معك كريم"، كما تلقى دعمًا من عثمان ديمبلي وكريستوفر نكونكو، الذي يغيب أيضًا بسبب الإصابة.
وكان ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، علَّق على غياب كريم بنزيما في تصريح لموقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قائلًا "أنا حزين للغاية على كريم الذي جعل كأس العالم هدفًا رئيسًا، على الرغم من هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعتي، سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الهائل الذي ينتظرنا".
وكان بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 وأفضل لاعب أوروبي في الموسم بعد تألقه برفقة ريال مدريد الموسم الماضي عبر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، يأمل في المشاركة في نهائيات كأس العالم الأخيرة بمسيرته حيث يبلغ من العمر 35 عامًا.
وشارك بنزيما برفقة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 وغادر من ربع النهائي أمام ألمانيا، وغاب عن نهائيات روسيا 2018 التي توج المنتخب الفرنسي بلقبها بسبب قضية الابتزاز الشهيرة لمواطنه ماتيو فالبوينا، لكنه عاد للمنتخب خلال نهائيات أمم أوروبا الأخيرة.
ويبقى الثنائي وسام بن يدر مهاجم موناكو وأنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، بين المرشحين لتعويض نجم ريال مدريد.
وقدم بنزيما أداء رائعًا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ومنذ عودته لصفوف المنتخب الفرنسي، سجل بنزيما 10 أهداف في 16 مباراة.