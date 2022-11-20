أول تعليق من كريم بنزيما بعد إعلان غيابه عن كأس العالم 2022

تلقى كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، صدمة قوية بتأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر خلال التدريبات برفقة المنتخب الفرنسي، أمس السبت.

وكتب كريم بنزيما على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعد تأكد غيابه عن النهائيات، قال فيها: "لم أستسلم قط في حياتي ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق، كما كنت أفعل دومًا".

"لذا فإن الأسباب تحثني على ترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا على خوض كأس عالم رائع. شكرًا على كل رسائل الدعم التي وصلتني".