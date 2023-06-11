بكاء غوارديولا وهالاند بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا (صور وفيديو)
بدا الإسباني بيب غوارديولا متأثرا بشدة ودخل في نوبة بكاء بعد قيادته مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى مع مانشستر سيتي.
واقتنص مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف على حساب إنتر ميلان، في نهائي ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية إسطنبول، مساء السبت.
وظهر غوارديولا عقب المباراة وهو يبكي من شدة الفرح بالفوز الثمين والثلاثية التاريخية مع الفريق.
كما حرص غوارديولا على معانقة كيفين دي بروين، الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة.
كما ظهر إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وهو يبكي بعد المباراة، حيث التقطته الكاميرات وهو متأثرا بإنجازه مع الفريق الأول للسيتي.
وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وعادل بذلك إنجاز مانشستر يونايتد عندما فاز بالثلاثية في 1999.
وعوض الفريق السماوي جماهيره عن إخفاقه قبل عامين حينما خسر على يد مواطنه تشيلسي في نهائي نسخة 2021 من دوري الأبطال.
وسجل رودري لاعب الوسط الإسباني، الذي استبعده غوارديولا بشكل مفاجئ من تشكيلة سيتي عندما خسر في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي قبل عامين، هدف الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 68.
وعادل غوارديولا إنجاز المدرب المخضرم السابق أليكس فيرغسون بعدما قاد مانشستر سيتي لحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، والتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.
وأصبح غوارديولا ثاني مدرب يفوز بهذه الثلاثية مع فريق إنجليزي، بعدما فعلها فيرغسون مع مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.
وهذه المرة الثانية في مسيرة غوارديولا التي ينجح فيها في الفوز بثلاثية من الألقاب في موسم واحد، حيث حقق الإنجاز مع برشلونة، وحصد الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال في موسمه الأول 2008-2009.
وبات غوارديولا رابع مدرب يفوز بالكأس الأوروبية ثلاث مرات، على الأقل، بعد كارلو أنشيلوتي (أربعة ألقاب، منها لقبان مع ميلان ولقبان مع ريال مدريد)، وبوب بيزلي (ليفربول)، وزين الدين زيدان (ريال مدريد).