ديشان: صعدنا إلى قبل النهائي بالقلب والروح.. ومنتخب المغرب يستحق الإشادة
قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن منتخب بلاده هزم منافسه الإنجليزي البارع "بالقلب والروح"، يوم السبت، ليصعد إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ويتمسك بأمل الاحتفاظ باللقب.
وبضربة رأس أوليفييه جيرو انتزعت فرنسا الفوز 2-1 قبل 12 دقيقة من النهاية وأبقت على فرصة أن تكون أول من يحافظ على لقب كأس العالم خلال 60 عاما.
وأضاف ديشان "هذا مذهل، كانت مباراة كبرى، لعبنا أمام فريق إنجلترا القوي فنيا وبدنيا".
وتابع المدرب المتوج بلقب النسخة الماضية كما فاز به لاعبا "من الرائع أن يبلغ اللاعبون الدور قبل النهائي مجددا، في مثل هذه اللحظات تتمنى أن يقف الوقت لفترة.
"لكن الليلة سنستمتع، حالفنا الحظ قليلا رغم تنفيذ ركلتي جزاء ضدنا، لكننا حافظنا على تقدمنا بالقلب وبالشجاعة".
وأدرك هاري كين، قائد إنجلترا، التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 لكنه أطاح بالركلة الأخرى فوق العارضة بعد ساعة.
وأكد جيرو، الذي تخطى تييري هنري ليصبح هداف فرنسا التاريخي في وقت سابق بالبطولة، أن منتخب بلاده كان يجب أن يظهر في أفضل مستوياته ليهزم إنجلترا.
وقال "الهدف أمس، رقم 53، أفضل من الذي عادلت به رقم هنري، قبل الفرصة التي سجلت منها كان يجب أن أسدد بقوة أكبر وأسجل.
"اعتقدت أنني سأحصل على فرصة أخرى وحين جاءت لي كان الشعور لا يصدق عندما سجلت".
وواصل مهاجم ميلان "نحتاج للاحتفاظ بالإيمان، منحني (أنطوان غريزمان) كرة مثالية، هذا جيد من أجل الفريق، مذهل.
"كنا ندرك قدرات فريق إنجلترا الشاب، لديهم كل شيء لكننا لعبنا بصلابة وحاولنا إلحاق الضرر بهم عبر الهجمات المرتدة، استخدمنا كل قوتنا الذهنية".
وستكون فرنسا مرشحة للتغلب على المغرب، أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي عقب الفوز 1-صفر على البرتغال، يوم الأربعاء وبلوغ ثالث نهائي لها عقب التتويج في 1998 و2018.
وشدد ديشان "سنستعد للمباراة المقبلة بدقة، المغرب يستحق الإشادة، ربما لم يكن وصولهم إلى قبل النهائي متوقعا، لكنهم استقبلوا هدفا واحدا فقط ووجودهم في هذه المرحلة ليس مفاجأة على الإطلاق".