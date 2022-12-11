ديشان: صعدنا إلى قبل النهائي بالقلب والروح.. ومنتخب المغرب يستحق الإشادة

قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن منتخب بلاده هزم منافسه الإنجليزي البارع "بالقلب والروح"، يوم السبت، ليصعد إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ويتمسك بأمل الاحتفاظ باللقب.

وبضربة رأس أوليفييه جيرو انتزعت فرنسا الفوز 2-1 قبل 12 دقيقة من النهاية وأبقت على فرصة أن تكون أول من يحافظ على لقب كأس العالم خلال 60 عاما.

وأضاف ديشان "هذا مذهل، كانت مباراة كبرى، لعبنا أمام فريق إنجلترا القوي فنيا وبدنيا".

وتابع المدرب المتوج بلقب النسخة الماضية كما فاز به لاعبا "من الرائع أن يبلغ اللاعبون الدور قبل النهائي مجددا، في مثل هذه اللحظات تتمنى أن يقف الوقت لفترة.

"لكن الليلة سنستمتع، حالفنا الحظ قليلا رغم تنفيذ ركلتي جزاء ضدنا، لكننا حافظنا على تقدمنا بالقلب وبالشجاعة".