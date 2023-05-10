هل كان يجب إلغاؤه؟.. جدل تحكيمي بسبب هدف تعادل مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد (فيديو)
أثيرت حالة كبيرة من الجدل بسبب الهدف الذي أحرزه البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في شباك نظيره ريال مدريد في مباراتهما، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق دي بروين، لكن بعد تسجيله، حصل كارول أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه رفقة مقاعد بدلاء ريال مدريد على حكم المباراة، البرتغالي دياز، بسبب مطالبتهم باحتساب خروج الكرة إلى رمية تماس قبل أن يلحق بها برناردو سيلفا.
ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" العالمية، التي نشرت صورة (أذاعتها شبكة قنوات بي إن سبورت حسب تقنية خاصة بها) فقد تم إيضاح أن الكرة خرجت عن خط الملعب قبل هدف التعادل للفريق الإنجليزي.
ولم يلجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو للتأكد من صحة هدف دي بروين، واحتسبه، مما أدى إلى إثارة غضب أنشيلوتي واحتجاجه، ليحصل على الإنذار.
آراء تحكيمية
وشدد الخبير التحكيمي بافيل فرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، على أن الحكم كان عليه أن يطلق صافرته عند خروج الكرة من الملعب، ولكن إذا لم تخرج، فلا يمكن أن يعود لها بعد تسجيل الهدف، خاصة أنها كانت لعبة جديدة.
الهدف جاء بعد وصول الكرة لدفاع ريال مدريد، وتمريرة كامافينغا بالخطأ، مع ضغط رودري على دفاعات النادي الملكي قبل وصول الكرة إلى كيفين دي بروين.
فيما قال الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "بالرغم من خروج الكرة لم يطلق الحكم صافرته ثم قام ريال مدريد باستعادتها مُجددًا، في هذه الحالة تكون لعبة جديدة وضمن القوانين عندما يكون هناك خطأ أو إجراء ثم بدأت لعبة جديدة وجاء الهدف لا تتدخل تقنية (VAR)، والصور ذات القيمة هي تلك الخاصة بتقنية VAR، وليست تلك التي يمكنك وضعها على تلفزيونك".
آرسين فينغر
كما علق آرسين فينغر، رئيس هيئة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمدرب السابق لفريق آرسنال، على اللقطة الجدلية، خلال تواجده في استوديو "بي إن سبورتس"، قائلا: "في مثل هذه الحالة، كان يتعين التدخل من قِبل تقنية الفيديو، ربما لم يفحصوا لقطات أبعد قبل لقطة الهدف للتحقق ما إذا كانت الكرة قد خرجت أم لا، أو لم يتمكنوا من التحقق من الأمر".
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث هو الحالة الثانية، لأن تقنية الفيديو لا يمكنها التحقق من الخط الجانبي (التماس)، فقط خط المرمى".
وتابع: "تمت صناعة تقنية الفيديو لاتخاذ المزيد من القرارات الصحيحة استنادًا إلى الحقائق، هل الكرة داخل أم خارج؟ يتعين على تقنية الفيديو التدخل واتخاذ القرار الصحيح، هذا أمر مؤكد بنسبة 100 %".
وأردف: "حاليًا أعتقد أنه لا يمكننا التحقق من الخط الجانبي إذا كانت الكرة داخل أو خارج، لكن لدينا الآن رقاقة إلكترونية في الكرة ويمكن التحقق من الأمر بواسطتها".
غضب أنشيلوتي
من جانبه، قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن هدف التعادل للسيتي لم يكن صحيحًا بعد عبور الكرة خط التماس.
وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "هدف مانشستر سيتي بالنسبة لي غير صحيح، لأن الكرة خرجت، كما أنه كانت لنا ركنية قبل أن تبدأ الهجمة، ثم بعد كل ذلك، جاء الحكم إليّ وأعطاني بطاقة صفراء".
وواصل: "لا أعرف لماذا لم يذهب الحكم لتقنية الفيديو لمشاهدة الكرة، لم يكن الحكم في يومه اليوم، حصلت على بطاقة صفراء دون أي سبب، ولم يشهر العديد من البطاقات في الملعب".