هل كان يجب إلغاؤه؟.. جدل تحكيمي بسبب هدف تعادل مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد (فيديو)

أثيرت حالة كبيرة من الجدل بسبب الهدف الذي أحرزه البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في شباك نظيره ريال مدريد في مباراتهما، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق دي بروين، لكن بعد تسجيله، حصل كارول أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه رفقة مقاعد بدلاء ريال مدريد على حكم المباراة، البرتغالي دياز، بسبب مطالبتهم باحتساب خروج الكرة إلى رمية تماس قبل أن يلحق بها برناردو سيلفا.