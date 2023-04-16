تقرير: ساديو ماني يفتقد ليفربول ويرغب في العودة للدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية على أن السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الحالي، يفتقد فريقه السابق ليفربول، ويأمل في العودة إليه سريعًا.
ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، اليوم السبت، فإن "ساديو ماني أخبر أصدقاءه أنه يفتقد ليفربول ويحرص على العودة إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف".
وانضم ماني إلى بايرن ميونخ، يوليو الماضي، بعد ست أعوام مع ليفربول.
وشهدت الأيام المضاية شجارا بين ساديو ماني وزميله ليروي ساني، عقب الخسارة (3-0)، أمام مضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وقام النجم السنغالي بضرب ساني في وجهه قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما.
وعاقب بايرن ميونخ ماني بالإيقاف عن المشاركة في المباراة أمام هوفنهايم، إلى جانب غرامة مالية، ولم يكشف النادي عن مزيد من التفاصيل.
وبلغت إسهامات ماني مع الفريق البافاري، 11 هدفا و4 تمريرات حاسمة قبل غيابه عن الملاعب حتى فبراير الماضي.
ومنذ عودته قبل شهرين، لم يستطع ماني استعادة مستواه المعهود، ما جعله بديلا في أغلب المباريات، ليكتفي بصناعة هدف في 6 مباريات بالبوندسليغا.
وبدا أن ماني خسر الكثير بخروجه من قلعة أنفيلد، كما هو حال ليفربول الذي فقد عنصرا بارزا في كتيبته التي وصلت إلى نهائي دوري الأبطال 3 مرات في غضون 5 سنوات فقط.