تقرير: ساديو ماني يفتقد ليفربول ويرغب في العودة للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية على أن السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الحالي، يفتقد فريقه السابق ليفربول، ويأمل في العودة إليه سريعًا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، اليوم السبت، فإن "ساديو ماني أخبر أصدقاءه أنه يفتقد ليفربول ويحرص على العودة إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف".