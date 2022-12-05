هداف كأس العالم 2022: من يمكنه الفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟
وصلت بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى مراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة.
ويتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا تعادل اللاعبون في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.
وحصل هاري كين، قائد إنجلترا، على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.
وفي ما يلي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022.
* كيليان مبابي
سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمرك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب.
وفشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبيرة بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة.
وأضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور الـ16.
* ألفارو موراتا
سجل هداف أتلتيكو مدريد في جميع مباريات إسبانيا الثلاث ضمن المجموعة الخامسة، بما في ذلك تسجيله هدفا واحدا بعد أن شارك كبديل أمام ألمانيا بطلة 2014.
صنع موراتا، الذي خرج من التشكيلة الأساسية لصالح ماركو أسينسيو في أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس العالم، الهدف الخامس لإسبانيا في فوز منتخبها 7-صفر على كوستاريكا قبل أن يسجل بنفسه ليختتم السباعية في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نسخة قطر.
ووضع فريق المدرب لويس إنريكي في المقدمة في مباراته الأخيرة بالمجموعة لكن أبطال 2010 تعرضوا للهزيمة بعد أن حققت اليابان ثاني تحول مذهل في النتيجة خلال مشاركتها في البطولة لتصل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة.
* ماركوس راشفورد
تمتع مهاجم منتخب إنجلترا ببداية حالمة في مشواره في كأس العالم في قطر.
كان مكان راشفورد في التشكيلة غير محسوم قبل بضعة أشهر بسبب تراجع في المستوى ومشكلة في اللياقة البدنية، لكن مهاجم مانشستر يونايتد ارتقى إلى مستوى المنافسة على الحذاء الذهبي بعد أن سجل هدفين في فوز إنجلترا على منتخب ويلز بقيادة غاريث بيل.
زملاء راشفورد في الفريق فيل فودن وجاك غريليش (كلاهما من مانشستر سيتي) وبوكايو ساكا (آرسنال) ورحيم سترلينغ (تشيلسي) وجود بلينغهام (بروسيا دورتموند) ظهروا أيضا ضمن قائمة الهدافين خلال دور المجموعات.
بدأ راشفورد من على مقاعد البدلاء في المباراة التي فازت فيها إنجلترا على السنغال 3-صفر في دور الـ16، وشارك في الدقيقة الـ 65 بديلا لساكا لكنه فشل في التسجيل. وهدف ساكا في مرمى السنغال جعله يتساوى مع راشفورد بثلاثة أهداف لكل منهما في البطولة.
* كودي جاكبو
نجح المهاجم الهولندي في هز الشباك بانتظام في قطر حتى الآن، حيث تأهلت هولندا إلى دور الـ16 بعد احتلالها صدارة المجموعة الأولى.
ومع ذلك، لم يتمكن جاكبو من إضافة المزيد إلى رصيده خلال فوز هولندا 3-1 على حساب أمريكا في دور الـ16.
كان جاكبو (23 عاما) مؤثرا في مسيرة ناديه أيندهوفن نحو مراحل خروج المغلوب في الدوري الأوروبي وكان مثارا لتكهنات بشأن انتقاله لأحد الأندية الأوروبية الكبرى، حيث قيل إن هناك منافسة بين عدد من الأندية للحصول على توقيعه عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
* ليونيل ميسي
يشارك النجم الأرجنتيني الكبير في ما قال إنها آخر نسخة لنهائيات كأس العالم يلعب فيها. افتتح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مشواره في قطر بتسجيله من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يسجل ويساعد إنزو فرنانديز في تحقيق انتصار على المكسيك في مباراة مشحونة.
سجل ميسي أيضا في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الستة عشر، ليضع فريقه في المقدمة بعد 35 دقيقة من تسديدة منخفضة أودعها الشباك بهدوء ليسجل هدفه الدولي رقم 94.
يتمتع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بمسيرة حافلة بالألقاب على مستوى الأندية، ويأمل معجبوه في جميع أنحاء العالم أن يتمكن أخيرا من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده هذه المرة.
ويتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنافس اللدود لميسي، للحصول على الحذاء الذهبي بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم عندما هز شباك غانا في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة.
* برونو فرنانديز
خيم الجدل الدائر بشأن كريستيانو رونالدو ورحيله بشكل صاخب عن مانشستر يونايتد إلى حد ما على مسيرة البرتغال في نهائيات كأس العالم بقطر.
لكن زميله السابق بالنادي برونو فرنانديز البالغ من العمر 28 عاما خرج من ظل رونالدو بتسجيله هدفين في مرمى أوروغواي بعد أن هيأ هدفين في فوز البرتغال 3-2 على غانا.