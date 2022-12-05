هداف كأس العالم 2022: من يمكنه الفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟

وصلت بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى مراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة.

ويتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا تعادل اللاعبون في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين، قائد إنجلترا، على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.

وفي ما يلي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022.

* كيليان مبابي

سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمرك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب.

وفشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبيرة بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

وأضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور الـ16.