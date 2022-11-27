صحف رياضية: "الأرجنتين تشكر ميسي".. و"ألمانيا ضد مصارعي الثيران"

ركزت الصحيفة على مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022، وكتبت: "هيا إسبانيا"، و"موراتا: علينا أن نفكر أنه نهائي".

الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على المكسيك 2-0 وتأهل فرنسا لدور الـ16 بعد الفوز على الدنمارك 2-1، وكتبت: "ميسي يفوز بالنهائي"، و"مبابي يضع فرنسا في دور الـ16".