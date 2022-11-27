صحف رياضية: "الأرجنتين تشكر ميسي".. و"ألمانيا ضد مصارعي الثيران"

ركزت الصحيفة على مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022، وكتبت: "هيا إسبانيا"، و"موراتا: علينا أن نفكر أنه نهائي".
الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على المكسيك 2-0 وتأهل فرنسا لدور الـ16 بعد الفوز على الدنمارك 2-1، وكتبت: "ميسي يفوز بالنهائي"، و"مبابي يضع فرنسا في دور الـ16".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: ميسي يخرج الأرجنتين من المتاعب
ركزت الصحيفة على مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم قطر 2022، وكتبت: "الهدف دور الـ16".
الصحيفة اهتمت بفوز منتخب الأرجنتين على المكسيك 2-0، وكتبت: "ميسي يخرج الأرجنتين من المتاعب".
كما اهتمت الصحيفة بتصريحات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وكتبت: "تشافي يصفق لإسبانيا ويرغب في التعاقد مع إندريك".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: دائما ميسي
ركزت الصحيفة على مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022، وكتبت: "حفلة كبيرة".
الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على المكسيك 2-0 وعودتها للمنافسة على التأهل لدور الـ16، وكتبت: "دائما ميسي".
كما اهتمت الصحيفة بتصريحات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشأن النجم البرازيلي الشاب إندريك، وكتبت: "تشافي: أريد إندريك وتحدثت مع والده".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "ليفاندوفسكي.. العرض الأول"
ركزت الصحيفة على مباراة إسبانيا وألمانيا في نهائيات كأس العالم، وكتبت: "نهائي للاعبين".
الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على المكسيك 2-0، وبولندا على السعودية 2-0، وأستراليا على تونس 1-0، وتأهل فرنسا لدور الـ16 بالفوز على الدنمارك 2-1، وكتبت: "ميسي يقود ردة الفعل"، و"دوك يعطي الهواء لأستراليا"، و"مبابي ينقذ وغريزمان يتألق"، و"ليفاندوفسكي.. العرض الأول".
كما اهتمت الصحيفة بمباريات اليوم الأحد، بلجيكا ضد المغرب، واليابان أمام كوستاريكا، وكرواتيا تواجه كندا.
غلاف صحيفة آس
ليكيب: الأرجنتين تشكر ميسي
ركزت الصحيفة على فوز فرنسا على الدنمارك 2-1، والتأهل لدور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بفضل تألق كيليان مبابي، وكتبت: "التأهل مبابي".